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特斯拉改策略 傳加強與大陸監管機構聯繫

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
特斯拉傳加強與中國大陸監管機構聯繫。路透社
特斯拉傳加強與中國大陸監管機構聯繫。路透社

路透社引述消息人士表示，近期在中國大陸陷入車主維權風波的美國電動車製造商特斯拉，正在擴大其與政府關係團隊，加強與大陸官方監管機構聯繫。

消息指出，特斯拉改變策略，更多地參與中國大陸政策制定者的幕後互動，以顯示特斯拉認真對待中國大陸市場。據悉，過去幾周，特斯拉高層至少參加了4次政策討論，主題包括汽車數據存儲、車輛對基礎設施通訊技術、汽車回收和碳排放。

外電引述消息人士指出，特斯拉正加強其中國大陸公共關係團隊。消息人士表示，至少有4名新員工加入特斯拉中國大陸公共關係團隊，派駐於上海和北京

該車廠此前在中國大陸有兩名與媒體接洽的公關人員。中國大陸監管部門，就特斯拉在華銷售汽車的質量及安全問題，約談公司代表。

特斯拉 北京

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