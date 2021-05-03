中國大抓市場壟斷 13間公司與會

電子金融平台的爆炸性發展，引發了大陸當局對於市場壟斷的疑慮，繼阿里巴巴因違反反壟斷法重罰28億後，北京政府召集騰訊、百度旗下的度小滿金融等13間電子金融營運公司進行會談，要求其恪守金融體系的規則、保障消費者權利並避免市場壟斷。

陸監管要求維護「嚴肅性」

相關監管機構的聲明指出，被召集的在線平台公司大規模經營綜合業務，在電子金融領域具有其影響力，但也面臨著傳統金融的諸多典型問題，並提出打破信息壟斷、加強股東素質、資本管理、強化企業內管與增強消費者保護機制等要求，並強調相關金融管控機構支持企業發揮科技創新能力，但仍須謹守金融機構應有的規定。

據環球時報報導，大陸金融監款機關與13家營運金融科技業務項目的公司進行會談，包括騰訊、百度旗下的度小滿金融、京東金融及抖音所屬的字節跳動等，盼「加強網路平台企業從事金融業務的監管，強化反壟斷與防止資本無序擴張」，也強調大陸黨中央、國務院已高度關注金融平台的經濟健全發展。

大陸金融體系反壟斷檢查

數位金融體系快速發展，使大陸開始擔憂大型企業過度擴張將抑制新進金融科技公司發展，並於2020年臨時終止阿里巴巴旗下的螞蟻集團高達345億美元的公開募股，阿里巴巴集團更於今年4月因違反反壟斷法，被處以28億美元的罰款，且當局目前仍持續對其他企業進行反壟斷調查。

據ABC新聞報導，近幾月來大陸官方對於經營金融項目的科技公司加強了反壟斷的管控力道，並準備提出新的法律草案，確保大公司不會壟斷市場、損害消費者利益。

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