快訊

台中2歲男童遭折疊桌夾胸 送醫後宣告不治

台積電寶山一期工地又傳意外 電桿砸死28歲女工

中國大抓市場壟斷 13間公司與會

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

電子金融平台的爆炸性發展，引發了大陸當局對於市場壟斷的疑慮，繼阿里巴巴因違反反壟斷法重罰28億後，北京政府召集騰訊、百度旗下的度小滿金融等13間電子金融營運公司進行會談，要求其恪守金融體系的規則、保障消費者權利並避免市場壟斷。

陸監管要求維護「嚴肅性」

相關監管機構的聲明指出，被召集的在線平台公司大規模經營綜合業務，在電子金融領域具有其影響力，但也面臨著傳統金融的諸多典型問題，並提出打破信息壟斷、加強股東素質、資本管理、強化企業內管與增強消費者保護機制等要求，並強調相關金融管控機構支持企業發揮科技創新能力，但仍須謹守金融機構應有的規定。

據環球時報報導，大陸金融監款機關與13家營運金融科技業務項目的公司進行會談，包括騰訊、百度旗下的度小滿金融、京東金融及抖音所屬的字節跳動等，盼「加強網路平台企業從事金融業務的監管，強化反壟斷與防止資本無序擴張」，也強調大陸黨中央、國務院已高度關注金融平台的經濟健全發展。

大陸金融體系反壟斷檢查

數位金融體系快速發展，使大陸開始擔憂大型企業過度擴張將抑制新進金融科技公司發展，並於2020年臨時終止阿里巴巴旗下的螞蟻集團高達345億美元的公開募股，阿里巴巴集團更於今年4月因違反反壟斷法，被處以28億美元的罰款，且當局目前仍持續對其他企業進行反壟斷調查。

據ABC新聞報導，近幾月來大陸官方對於經營金融項目的科技公司加強了反壟斷的管控力道，並準備提出新的法律草案，確保大公司不會壟斷市場、損害消費者利益。

【更多精采內容，詳見

阿里巴巴集團 反壟斷 騰訊

延伸閱讀

五一假期大陸估2.65億人出遊 北京青島重慶成熱門地

涉「陰陽合約」逃稅 陸女星鄭爽「倩女幽魂」恐被禁播

英媒：大陸和香港買家購入逾1.44兆港元英國資產

大陸駐印大使：制氧機工廠五一加班 很快發往印度

相關新聞

陸網齊喊「抵制台積電」 陸媒萬字籲自家人：勿掀無腦運動

台灣晶圓龍頭台積電22日宣布，將投入近29億美元在大陸南京廠建置月產4萬片的28奈米產能，引來大陸專家大力反對，陸網更是掀起一波抵制台積電的言論...

浙江物流五一加班 老闆：印度客戶等製氧機救命

印度新冠肺炎疫情失控，連續多日確診數字超過30多萬宗。在浙江義烏市的城北路，疫情前曾有多間印度餐廳及印度小工藝品商店經營...

安徽景區遊客暴增出現滯留 大批旅客高喊退票

安徽六安景區金寨天堂寨，遊客暴漲出現滯留，大批旅客高喊退票。

香港失業貸款申請 財爺：3天破7000宗

失業率高企，為失業人士而設的「百分百擔保個人特惠貸款計畫」上周三起接受申請，首3天已收到約7000宗申請，主要來自物流運...

大陸央行：綠色貸款餘額逾13兆人民幣

據人民日報報導，大陸央行「中國人民銀行發布的最新數據顯示：截至今年第一季末，中國本外幣綠色貸款餘額13.03兆元（人民幣...

第一季大陸規模以上工業企業營運效率提升

大陸國家統計局日前發布數據顯示，第一季，大陸全國規模以上工業企業每百元營業收入中的成本同比減少1.36元，營業收入利潤率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。