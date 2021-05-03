陸網齊喊「抵制台積電」 陸媒萬字籲自家人：勿掀無腦運動

台灣晶圓龍頭台積電22日宣布，將投入近29億美元在大陸南京廠建置月產4萬片的28奈米產能，引來大陸通訊業專家大力反對，陸網更是掀起一波抵制台積電的言論。對此，當地科技媒體竟罕見以萬字長文駁斥，痛批反對浪潮是「無腦運動」，將單純商業行為上升「政治」則完全是愚蠢行為。

日前大陸通訊業專家項立剛於微博以五點撰文，反對台積電在南京廠擴產，痛斥台積電利用大陸資源擴產高端晶片，且欲以低價傾銷擊垮大陸晶片製造商，引發大陸網民熱議，並揚言抵制台積電。

對此，大陸科技媒體《芯智訊》26日則以萬字長文回擊，認為項立剛的發言看似有理，實際上卻是「危言聳聽」。文章指出，項立剛提及的28奈米工藝雖為成熟製程卻絕非落後，隨著全球晶圓代工產能持續短缺，最為急迫的正是成熟製程產能，且嚴峻情勢預估將持續到2023年，因此台積電才會在南京廠進行擴產。至於台積電為何選擇於南京擴產28奈米產能，《芯智訊》不排除台積電可能考量台灣現有缺水情形，但提及南京建廠成本低廉，文章則指出新建一座晶圓廠其土地和基建成本，通常僅占總成本的20%以內，成本多在半導體設備的採購上，因此也無法證明項立剛所言，在南京的建廠成本更低。

面對外界認為台積電南京廠28奈米製程廠擴產，將可能擊垮大陸晶圓代工廠，《芯智訊》則痛批「完全是個無知的笑話」。文章指出，目前當地有提供28奈米工藝代工服務的只有中芯國際、華虹集團，但各家產品類型及客群也都有一定區隔，競爭關係不大，更批評為避免競爭而將台積電拒於門外的做法顯然是「掩耳盜鈴」。

文末《芯智訊》認為，台積電擴產對於當地半導體產業發展是利大於弊的，更能帶動大陸晶圓廠升級、有助半導體人才培養，此時若掀起反對海外半導體製造商在大陸建廠的無腦「運動」，將晶圓廠讓給歐美日建設，可謂是正中美國下懷；若將簡單商業行為上升至「政治程度」，將中企和台企間的競爭由人民內部矛盾升級為「敵我矛盾」，則完全是愚蠢的行為。