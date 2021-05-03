安徽景區遊客暴增出現滯留 大批旅客高喊退票

安徽六安景區金寨天堂寨，遊客暴漲出現滯留，大批旅客高喊退票。

大陸五一黃金假期，在安徽六安景區金寨天堂寨因為遊客暴漲，超過交通運輸承載能力，近萬人下山途中滯留。不得不徒步前往遊客中心，沿途道路非常擁擠。其後，售票處出現大量遊客聚集高喊「退票」，直到晚上9點群眾才逐漸散去。

據星島網，安徽省天堂寨旅遊發展有限公司5月3日凌晨公告：截至目前，天堂寨風景區5月3日分時實名預約網路購票遊客人數合計已達1.75萬人，達到疫情防控條件下線上售票限額。敬請遊客朋友選擇其他旅遊路線，或改日入園遊玩。

有大陸網友留言批評為甚麼在售票時不限額。「只管買票，錢收到手了，管你能不能進去」、「明知道超出你還賣票，可見不是遊客的問題」、「超出你還賣票？還是利益至上」、「人擠人又不是第一年了，既然選擇了你就應該知道吧。但是景區確實還是應該從源頭上控制人流量，控制一下售票量。但是這樣感覺又會滋生新的黃牛」。

據南方都市報微博，5月2日，安徽六安。金寨天堂寨遊客暴漲，超過交通運輸承載能力，大量遊客下山途中滯留。不得不徒步前往遊客中心，沿途道路擁擠。之後，售票處出現大量遊客聚集高喊退票，直到晚上9點。 3日凌晨，景區發佈公告稱當天接待遊客1.7萬人，超出疫情條件下線上售票限額，請遊客前往其他景區或改天再來。