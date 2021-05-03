快訊

日本也有鄭成功神話？呼應戰爭的《國姓爺合戰》

疾管署科長立法院後門昏倒送醫 周志浩證實回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安徽景區遊客暴增出現滯留 大批旅客高喊退票

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
安徽六安景區金寨天堂寨，遊客暴漲出現滯留，大批旅客高喊退票。（新浪微博照片）
安徽六安景區金寨天堂寨，遊客暴漲出現滯留，大批旅客高喊退票。（新浪微博照片）

安徽六安景區金寨天堂寨，遊客暴漲出現滯留，大批旅客高喊退票。

大陸五一黃金假期，在安徽六安景區金寨天堂寨因為遊客暴漲，超過交通運輸承載能力，近萬人下山途中滯留。不得不徒步前往遊客中心，沿途道路非常擁擠。其後，售票處出現大量遊客聚集高喊「退票」，直到晚上9點群眾才逐漸散去。

據星島網，安徽省天堂寨旅遊發展有限公司5月3日凌晨公告：截至目前，天堂寨風景區5月3日分時實名預約網路購票遊客人數合計已達1.75萬人，達到疫情防控條件下線上售票限額。敬請遊客朋友選擇其他旅遊路線，或改日入園遊玩。

有大陸網友留言批評為甚麼在售票時不限額。「只管買票，錢收到手了，管你能不能進去」、「明知道超出你還賣票，可見不是遊客的問題」、「超出你還賣票？還是利益至上」、「人擠人又不是第一年了，既然選擇了你就應該知道吧。但是景區確實還是應該從源頭上控制人流量，控制一下售票量。但是這樣感覺又會滋生新的黃牛」。

據南方都市報微博，5月2日，安徽六安。金寨天堂寨遊客暴漲，超過交通運輸承載能力，大量遊客下山途中滯留。不得不徒步前往遊客中心，沿途道路擁擠。之後，售票處出現大量遊客聚集高喊退票，直到晚上9點。 3日凌晨，景區發佈公告稱當天接待遊客1.7萬人，超出疫情條件下線上售票限額，請遊客前往其他景區或改天再來。

疫情

延伸閱讀

中國基本面、資金面俱佳 A股基金逢低買點到

數萬人塞爆北京西站 民怨炸鍋

4951機制 助力台州振興經濟發展

2億人塞爆五一 兵馬俑只見人頭 西湖斷橋變人橋

相關新聞

香港失業貸款申請 財爺：3天破7000宗

失業率高企，為失業人士而設的「百分百擔保個人特惠貸款計畫」上周三起接受申請，首3天已收到約7000宗申請，主要來自物流運...

安徽景區遊客暴增出現滯留 大批旅客高喊退票

安徽六安景區金寨天堂寨，遊客暴漲出現滯留，大批旅客高喊退票。

大陸央行：綠色貸款餘額逾13兆人民幣

據人民日報報導，大陸央行「中國人民銀行發布的最新數據顯示：截至今年第一季末，中國本外幣綠色貸款餘額13.03兆元（人民幣...

第一季大陸規模以上工業企業營運效率提升

大陸國家統計局日前發布數據顯示，第一季，大陸全國規模以上工業企業每百元營業收入中的成本同比減少1.36元，營業收入利潤率...

碳中和商機無限 「固廢處理」企業布局大陸

今年大陸全國兩會上，碳達峰、碳中和首次寫入政府工作報告，業界普遍預計，與節能環保關聯的產業鏈將在未來數年內將有快速發展。...

鴻騰看好電動車需求 擴大投資自動駕駛零組件

鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技看好今年電動車需求，車用業績成長可期，持續擴大投資自動駕駛相關零組件產品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。