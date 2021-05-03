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大陸央行：綠色貸款餘額逾13兆人民幣
據人民日報報導，大陸央行「中國人民銀行發布的最新數據顯示：截至今年第一季末，中國本外幣綠色貸款餘額13.03兆元（人民幣，下同），同比增長24.6%，高於各項貸款增速12.3個百分點，其中投向具有直接和間接「碳減排效益」項目的貸款分別為6.47兆元和2.29兆元，合計占綠色貸款的67.3%。
今年第一季，中國綠色貸款保持較快增長，分用途看，基礎設施綠色升級產業和清潔能源產業貸款餘額分別為6.29兆元和3.4兆元，同比分別增長25%和17.2%。分行業看，交通運輸、倉儲和郵政業綠色貸款餘額3.85兆元，同比增長15%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業綠色貸款餘額3.73兆元，同比增長19.7%。
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