第一季大陸規模以上工業企業營運效率提升

大陸國家統計局日前發布數據顯示，第一季，大陸全國規模以上工業企業每百元營業收入中的成本同比減少1.36元，營業收入利潤率為6.64%，同比提高2.76個百分點，利潤率達到歷史較高水平。

據新華社報導，大陸規模以上工業企業，即年主營業務收入為2000萬元人民幣及以上的工業法人單位。

統計顯示，第一季，規模以上工業企業虧損面縮小，減虧明顯。3月末，規模以上工業企業虧損面為27.1%，同比縮小7.3個百分點。一季度，虧損企業同比減虧32.7%。

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹指出，規模以上工業企業產成品存貨增速回落，庫存周轉加快。在市場需求回暖、銷售較快增長帶動下，企業產成品增速有所回落。 3月末，規模以上工業企業產成品存貨同比增長8.5%，比2月末回落0.1個百分點；產成品存貨周轉天數為18.3天，同比減少4.7天，比2月末減少1.4天。