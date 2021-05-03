碳中和商機無限 「固廢處理」企業布局大陸

今年大陸全國兩會上，碳達峰、碳中和首次寫入政府工作報告，業界普遍預計，與節能環保關聯的產業鏈將在未來數年內將有快速發展。大中華區總部位於香港、同時亦是香港「固廢（固體廢物）處理」行業龍頭的法企蘇伊士，將加快布局中國長江經濟帶汙泥處置及資源化利用業務。

據香港文匯網，蘇伊士中國汙泥業務總監岳寶強調，汙泥行業原本是高耗能行業，而公司採用節能低耗的汙泥乾化工藝，大大利於碳減排、碳中和。

蘇伊士旗下蘇州工業園區汙泥處置及資源化利用項目已經投產十周年。目前，汙泥乾化廠每天能處理園區汙水廠產生的濕汙泥600噸，更重要的是，項目實現了汙泥乾化廠、熱電廠與汙水處理廠的聯動和產業協同。採用循環利用和零排放模式，將汙泥轉化為資源。迄今，項目累計產生乾汙泥約30萬噸，相當於提供電廠標準煤11萬噸，減少因燃煤產生的二氧化碳排放28萬噸，節約脫鹽水75.6萬噸，節約汙泥填埋土地100公頃。

據悉，蘇伊士已於2016年將上述經驗成功複製到揚州，並於近期進行二期項目擴建，提升長江經濟帶城市汙泥處置的能力。

長江流域水資源和城市均佔中國的三分之一，經濟總量更佔據中國「半壁江山」，但同時，人口增長、生活及工業生產的各類廢棄物排汙增量，帶給環境越來越大的壓力。蘇伊士亞洲地區高級副總裁范曉軍表示，中國第一部流域綜合治理法律《長江保護法》在3月正式施行，作為長江生態環保產業聯盟創始成員，蘇伊士為近六成沿江城市提供水務和固廢資源管理創新解決方案，未來期望能與更多沿岸城市攜手合作，推進長江經濟帶高質量發展。

岳寶坦言，10多年前，整個中國汙泥行業還在野蠻生長，近年來已經大為改觀，目前許多央企、民企都想進入這個行業，但因配套規範、監管措施等尚不是很成熟，所以投資汙泥市場賺到錢的企業還不多，主要集中於一些設備供應商，但相信未來5至10年，隨著法律法規日臻完善、監管加強，中國汙泥處置行業將迎來黄金發展期。

蘇伊士於1975年進入中國，在水務管理、固廢資源管理、土壤修復和大氣治理等方面，均有布局。目前公司分別在澳門、上海運營中國水務行業的第一個PPP項目、及亞洲最大的其中一座危廢處置設施，同時亦是香港固廢處理行業的龍頭。