快訊

台北車站某大樓有確診者？柯文哲脫口：是新光大樓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉「陰陽合約」逃稅 陸女星鄭爽「倩女幽魂」恐被禁播

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
2019年拍攝的大陸古裝電視劇《倩女幽魂》涉嫌透過陰陽合同逃稅 ，或將被永久禁播。（星島網）
2019年拍攝的大陸古裝電視劇《倩女幽魂》涉嫌透過陰陽合同逃稅 ，或將被永久禁播。（星島網）

2019年拍攝的大陸古裝電視劇《倩女幽魂》涉嫌透過陰陽合約逃稅 ，或將永久禁播。

近日，大陸女明星鄭爽被爆在2019年拍攝古裝電視劇《倩女幽魂》（現更名為《只問今生戀滄溟》）時，索取了1.6億（人民幣，下同）片酬，並通過拆分陰陽合約的方式，躲避有關部門的限薪令及偷逃稅款。根據相關大陸官方規定，演員片酬超限，劇目可能面臨永久取消播出。

綜合大陸媒體報導，涉嫌通過陰陽合約逃稅的大陸女明星鄭爽，實際控制著16家公司，其中的7家由鄭爽擔任公司法定代表人。這7家公司中，4家已註銷、一家公司的125萬元股權被法院凍結，其中3家存續：分別為註冊資本100萬元的上海噶咕娛樂發展有限公司，以及九江酷酷熊影視文化工作室和九江羊群效應影視文化工作室。

據了解，2019年4月19日，中國廣播電影電視社會組織聯合會電視製片委員會發布《關於嚴格執行電視劇網絡劇製作成本配置比例規定的通知》，要求從業人員嚴格執行限薪政策，全部演員的總片酬不超過製作總成本的40%，其中主要演員不得超過總片酬的70%。

通知還指出，若片酬情況不符合規定且無正當理由或隱瞞不報的，所屬協會需上報大陸國家廣播電視總局，視情況依法採取暫停直至永久取消劇目播出、製作資質（資格條件）等處罰措施。

公司法 人民幣

延伸閱讀

YouTube演算法推薦他觀看早期綜藝節目 女星被拍臀又露點尺度超大

A股3580位老董年薪平均103.46萬 總和不到「6爽」

揭祕鄭爽「股權洗澡」 專家：逃稅手法 嘆為觀止

正妹狂哀號 10億身價女星驚呼「虐待人」

相關新聞

涉「陰陽合約」逃稅 陸女星鄭爽「倩女幽魂」恐被禁播

2019年拍攝的大陸古裝電視劇《倩女幽魂》涉嫌透過陰陽合約逃稅 ，或將永久禁播。

大陸駐印大使：制氧機工廠五一加班 很快發往印度

印度疫情嚴峻，各界紛紛提供援助，中國大陸駐印度大使孫衛東昨發推文說，五一勞動節假期，中國一家製氧機製造商的工人們正在加班...

大陸央行：綠色貸款餘額逾13兆人民幣

據人民日報報導，大陸央行「中國人民銀行發布的最新數據顯示：截至今年第一季末，中國本外幣綠色貸款餘額13.03兆元（人民幣...

第一季大陸規模以上工業企業營運效率提升

大陸國家統計局日前發布數據顯示，第一季，大陸全國規模以上工業企業每百元營業收入中的成本同比減少1.36元，營業收入利潤率...

碳中和商機無限 「固廢處理」企業布局大陸

今年大陸全國兩會上，碳達峰、碳中和首次寫入政府工作報告，業界普遍預計，與節能環保關聯的產業鏈將在未來數年內將有快速發展。...

鴻騰看好電動車需求 擴大投資自動駕駛零組件

鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技看好今年電動車需求，車用業績成長可期，持續擴大投資自動駕駛相關零組件產品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。