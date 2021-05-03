大陸駐印大使：制氧機工廠五一加班 很快發往印度

印度疫情嚴峻，各界紛紛提供援助，中國大陸駐印度大使孫衛東昨發推文說，五一勞動節假期，中國一家製氧機製造商的工人們正在加班生產和包裝機器。這批制氧機很快將發往印度。

在推文中，孫衛東還附上了一段中國製氧機工廠工人們正在生產、包裝機器的影片。

據澎湃新聞報導，目前，印度正受到第二波新冠疫情侵襲，多地疫情蔓延勢頭迅猛。

印度衛生部2日最新公布數據顯示，在過去24小時，印度新增39萬2488例新冠肺炎確診病例，累計確診病例達1955萬7457例。數據顯示，單日新增死亡病例3689例，累計達21萬5542例。新加坡聯合早報稱，印度當天新增死亡病例也創疫情爆發以來新高。單日新增確診病例已連續11天保持在30萬起以上。

報導稱，4月30日，孫衛東向大陸環球網表示，中國是最早向印度提出支持和幫助的國家之一，也是付諸實際行動最早的國家之一。除了目前已向印度提供的抗疫物資外，中國國內相關企業已正加緊生產印方提交的至少4萬台製氧機訂單，爭取盡快向印方交付所需醫療物資。

5月1日，孫衛東還在推特上說，在過去兩個星期裡，從中國到印度的61趟貨運航班為印度運送了各種急需的醫療用品。