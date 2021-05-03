大陸偷渡客登岸台中港 邱國正坦言「的確有缺失」

一名大陸人自稱駕駛軍用橡皮艇從福建橫渡台灣海峽到台中港，有漁民表示，橡皮艇體積小，航行有時比浪頭低，海軍和海巡雷達回波不易發現。國防部長邱國正今在立法院受訪時坦言「這一回的確有缺失」，可能是海上聯絡有缺失，要進一步了解，但否認是雷達疏失。

邱國正表示，海軍跟海巡平常都有一些協定，彌補間隙，但這一回的確有缺失的地方，要進一步了解。但據他了解，到岸上以後被反應，海上聯絡到底有哪些缺失，未來會跟海巡進一步連接，有狀況按照以往規定也會相互通報，把原因找出來後逐步改進，這是可以彌補的缺點，可以努力來完成。

對於對岸是否會派遣特務登岸，未來海巡是否要增加紅外線防護？邱國正說，料敵從寬、禦敵從嚴，兵推的用意就是要以最壞的狀況來做最完善的準備，每次兵推的狀況設計怎麼來，都是累積以往發掘的問題，看狀況怎麼樣化解。至於是否是雷達疏失？邱則說，他不這樣認為。