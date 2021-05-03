快訊

獨派愛相殺：「第二次」蘇格蘭獨立公投的倒數？

大陸偷渡客登岸台中港 邱國正坦言「的確有缺失」

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
一名男子自稱從大陸福建開橡皮艇到台灣要投奔自由，昨天凌晨在台中港碼頭被發現。記者游振昇／翻攝
一名男子自稱從大陸福建開橡皮艇到台灣要投奔自由，昨天凌晨在台中港碼頭被發現。記者游振昇／翻攝

一名大陸人自稱駕駛軍用橡皮艇從福建橫渡台灣海峽到台中港，有漁民表示，橡皮艇體積小，航行有時比浪頭低，海軍海巡雷達回波不易發現。國防部長邱國正今在立法院受訪時坦言「這一回的確有缺失」，可能是海上聯絡有缺失，要進一步了解，但否認是雷達疏失。

邱國正表示，海軍跟海巡平常都有一些協定，彌補間隙，但這一回的確有缺失的地方，要進一步了解。但據他了解，到岸上以後被反應，海上聯絡到底有哪些缺失，未來會跟海巡進一步連接，有狀況按照以往規定也會相互通報，把原因找出來後逐步改進，這是可以彌補的缺點，可以努力來完成。

對於對岸是否會派遣特務登岸，未來海巡是否要增加紅外線防護？邱國正說，料敵從寬、禦敵從嚴，兵推的用意就是要以最壞的狀況來做最完善的準備，每次兵推的狀況設計怎麼來，都是累積以往發掘的問題，看狀況怎麼樣化解。至於是否是雷達疏失？邱則說，他不這樣認為。

海巡 邱國正 海軍

延伸閱讀

戰時宮廟特攻隊？國防部：研討讓整個方案更適切可行

傳美將售M109A6自走砲 邱國正：推動很久尚未獲通知

國防部：空軍爭取採購AGM-158遠距攻陸飛彈

國防部：我對美軍購只剩空軍遠距攻陸飛彈還在爭取中

相關新聞

2060碳中和 陸掀綠色工業革命

大陸國家主席習近平去年在第七十五屆聯合國大會宣布，大陸二氧化碳排放力爭於二○三○年達到峰值，二○六○年實現碳中和。這一承...

假人才真炒房…大陸堵漏

大陸熱點城市人才落戶政策意外吸引炒房客到來，各地方政府積極防範「假人才真炒房」漏洞，江蘇南京、浙江杭州及廣東廣州等地陸續...

上海五五購物節 推1900項活動

上海第二屆「五五購物節」5月1日晚與大陸「全國消費促進月」共同啟動。大陸「全國消費促進月」在大陸各地展開，各地將因地制宜...

四川德陽數字經濟推介會 福州舉行

四川省德陽市4月25日在福建福州舉行以「成都都市圈、數字新德陽」為主題的數字經濟投資推介會，德陽天府數谷及萬石控股集團與...

大陸偷渡客登岸台中港 邱國正坦言「的確有缺失」

一名大陸人自稱駕駛軍用橡皮艇從福建橫渡台灣海峽到台中港，有漁民表示，橡皮艇體積小，航行有時比浪頭低，海軍和海巡雷達回波不...

上海網路購物交易額 居陸首位

上海市商務委副主任劉敏1日表示，上海已初步建成了中國大陸一流消費中心城市。她表示，上海消費創新度持續增強，網路購物交易額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。