億萬富豪城市 北京稱冠

富比世（Forbes）最新公布的「2021年全球億萬富豪城市排行榜」顯示，中國大陸北京今年共有100位億萬富豪，超越美國紐約市的99人，在十年內第二度擠下紐約市，成為全球擁有最多億萬富豪的城市。北京的億萬富豪人數曾在2016年首度超越紐約。

過去一年以來，新冠肺炎疫情衝擊經濟，但股市、基金、期貨等投資市場表現仍然亮眼，今年全球億萬富豪人數因此增加32%，從2,095位增至2,755位，光是北京一座城市去年就多了33位億萬富豪；相較下，紐約市去年只增加七位。不過，北京所有億萬富豪的資產總淨額為4,843億美元，仍低於紐約的5,650億元。

根據富比世，今年擁有最多億萬富豪的十座城市中，有五座在中國大陸。香港今年擁有80位億萬富豪，排名第三，俄羅斯莫斯科以79人位居第四，深圳擁有68位億萬富豪排第五，上海以64人排第六，英國倫敦以63人名列第七，印度孟買和美國舊金山各有48位億萬富豪、並列第八，杭州以47人排第十。

北京首富是字節跳動創辦人張一鳴，身價356億美元，在中國大陸排名第十、全球位居第39；香港首富是李嘉誠，資產淨值過去一年來增加120億美元至337億美元；深圳首富為騰訊創辦人馬化騰，身價658億美元；上海首富是拼多多創辦人黃崢，資產淨值達553億美元。