四川德陽數字經濟推介會 福州舉行

四川省德陽市4月25日在福建福州舉行以「成都都市圈、數字新德陽」為主題的數字經濟投資推介會，德陽天府數谷及萬石控股集團與南威軟體集團等11家企業簽訂入駐意向協定。

德陽市地理位置優越，產業基礎較好，數字經濟發展前景廣闊，是四川省重點支援培育的數字經濟創新發展試驗區先行區、「5G+工業互聯網」先導區。

近年來，德陽堅持產業數字化、數字產業化、資料價值化、治理數字化，加快構建數字驅動的經濟體系，傾力打造大陸西部數字經濟重鎮。

德陽把天府數谷作為集聚數字經濟產業的主陣地，規劃建設靜態投資250億元人民幣、占地4000畝的鳳翥湖數字小鎮一二期，重點發展電子元件、大資料、雲計算、人工智能、電子商務等產業，打造數字驅動發展的新高地。

同時，以打造世界級重大裝備製造基地、千億級高端裝備智能製造產業集群為目標，德陽聚焦數字經濟與實體經濟融合發展，大力實施「互聯網+智能製造」行動，運用工業互聯網、大資料、5G等先進技術，推動傳統製造業重構式創新、數字化賦能、智能化轉型，推動「德陽製造」向「德陽智造」邁進。

目前，德陽已經編制數字經濟發展規劃（2020－2025）、新基建三年行動計畫、數字經濟「三圖一表」，發布了促進數字經濟發展10條政策措施，致力於發揮成都都市圈通勤最佳城市優勢，為數字經濟發展構建更優生態，提供更好資源、更強保障。