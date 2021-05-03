大陸百城新房價格 4月漲0.23%

中指研究院1日發布的數據顯示，4月份，中國大陸百城新房價格環比漲0.23%，漲幅較上月微擴0.03個百分點。常州、西安、佛山、紹興、無錫等城市新房環比漲幅居前。

中新社報導，當日發布的數據顯示，2021年4月，全大陸100個城市新建住宅平均價格為每平方公尺15952元人民幣，環比上漲0.23%。從漲跌城市個數看，77個城市環比上漲，20個城市環比下跌，3個城市與上月持平。同比來看，全大陸100個城市新建住宅平均價格較去年同期上漲4.05%。

當月，多數房企緊抓樓市傳統銷售旺季窗口期，保持較快推盤速度。4月重點城市新房推盤量整體居今年以來高位。除西安、上海整體庫存消化情況較好外，4月份多數城市如青島、南昌、鄭州等去化表現平淡。連續多月房價漲幅居前的廣州在經歷樓市調控持續加碼後，市場活躍度有所下降。

4月，合肥、杭州、寧波、東莞、廣州等紛紛加碼樓市調控。合肥升級限購、限價、限售，新政涉及學位制、二手房限購、熱點樓盤「搖號+限售」等八個方面；杭州收緊高層次人才購房，購買二套房落戶須滿五年；寧波擴大限購區域，從嚴審核購房資格；東莞推出新房限價細則，按成本定價，一年漲幅不得超過3%。此外，廣州樓市調控續加碼，內容涵蓋人才房限售年限延長，增值稅徵免年限提高等。

隨著熱點城市調控收緊，樓市熱度也出現轉移。4月份，房價漲幅居首的不再是一線城市，而是城市群二三線城市。其中，常州、西安和佛山新房價格環比分別上漲1.48%、1.08%、1.04%；紹興、無錫、成都、東莞、南通等12個城市環比漲幅在0.5%-1.0%之間。

展望未來，中指研究院分析稱，各地政府將繼續緊盯房地產市場新情況新問題，堅持「房住不炒」定位，以「三穩」為目標，及時採取針對性舉措，精準調控，確保房地產市場平穩運行。與此同時，部分市場熱度較高、房價上漲預期較強的城市調控政策將繼續加碼，也將更趨精細化。