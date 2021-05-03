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工信部：後年5G用戶數逾5.6億

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸工信部起草編制的「5G應用「揚帆」行動計畫（2021-2023年）」5月1日公開徵求意見。文中提出，到2023年，大陸5G應用發展水平顯著提升，綜合實力續增強，5G個人用戶普及率將超40%，用戶數逾5.6億。

新華社報導，5G融合應用是促進經濟社會數字化、網絡化、智能化轉型的重要引擎。大陸工信部提出，堅持需求牽引、創新驅動、重點突破、協同聯動，加快5G應用。到2023年，實現重點領域5G應用深度和廣度雙突破。5G網絡使用效率明顯提高，5G物聯網終端用戶數年均增長率超200%。在個人消費領域要打造一批「5G+」新型消費的新業務、新模式、新業態，用戶「獲得感」顯著提升。

此外，5G網絡覆蓋水平要不斷提升，到2023年，每萬人擁有5G基站數超過18個，建成超過3000個5G行業虛擬專網。

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