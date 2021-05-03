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4951機制 助力台州振興經濟發展

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

浙江省台州是中國大陸股份合作經濟的發源地。位於台州楚門半島南端的數個美麗鄉村紛創新探索「村民49%+村集體51%」股份眾籌機制（以下簡稱「4951」機制），讓村民變「股民」、村莊變景區、資源變資產，成為觀察浙江建設共同富裕示範區的窗口。

中新社報導，2018年底，一座全長138公尺濱海玻璃吊橋誕生，改變上棧頭村。上棧頭村村委會副主任陳妙根說，正是這座橋點燃了村民對未來的信心。

由於地處交通末端，村裡人煙稀少，經村民討論和考察，希望上棧頭村也能打造出一個鄉村版「迪士尼樂園」。建設旅遊項目，資金是第一道關卡。

「我們召開村民代表大會，決定以『4951』機制建設玻璃吊橋項目，村民以每人每股2500元（人民幣，下同）的標準認籌，賺來的錢按股分紅。」陳妙根說，村民們非常支持這個想法，很快就籌措到600多萬元。

上棧頭景區開業第一季度就獲利400多萬元。此後，上棧頭村順勢啟動第二輪股份眾籌，建成海底隧道、神州飛碟、濱海摩天輪、VR影院等10餘個遊樂項目。如今，每到假日「長三角遊客比村民多」成為該村一道特殊的風景。

上棧頭村「4951」機制給了鄰近炮台村很大的啟發。炮台村委會主任駱福忠坦言：「兩村相鄰，上棧頭村旅遊的火熱景象讓我們很有壓力。」

「經考察、村民代表大會討論，我們也採取『4951』機制，村民每人每股5000元，眾籌資金530萬元，村集體籌資550萬元。2019年建成了總投資1000多萬元的玻璃漂流項目。」駱福忠說，鄉村旅遊由此一炮走紅，2020年村旅遊項目收入270萬元，其中分紅108萬元。

借鑒「4951」機制，垟坑村也建成了總投資約2000萬元的農旅融合項目—荷塘主題樂園。每到夏天「接天蓮葉無窮碧」的景象甚是好看，採收蓮子也能有收成。

隨著當地片區組團發展旅遊的深化，上棧頭、炮台、白馬嶴三村還聯合成立旅遊公司，每村占33.33%股份，共同開發濱海小火車項目，擴大「共富圈」。

考察 吊橋 人民幣

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