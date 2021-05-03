上海網路購物交易額 居陸首位

上海市商務委副主任劉敏1日表示，上海已初步建成了中國大陸一流消費中心城市。她表示，上海消費創新度持續增強，網路購物交易額規模居中國大陸城市首位，已成為新零售的策源地和競技場。

中新社報導，劉敏透露，今年的「五五購物節」將統籌「全球首發季」和「全城打折季」兩大主題，以規模更大、質量更優、模式更新、體驗更好為目標，努力做到本地平台、商家全覆蓋，終端產品全覆蓋，消費人群全覆蓋。

劉敏指出，在上海，國際知名高端品牌集聚度超過90%，口岸服裝、化妝品、汽車進口額分別占全中國大陸的69.9%、47.3%和36.3%。同時，上海消費環境不斷優化，商務誠信體系建設不斷推進。據透露，上海已在5400多家線下品牌商戶開展「七日無理由退貨」服務承諾試點。

劉敏表示，上海市商委將會同上海市消保委、上海市市場監管局等部門，聚焦消費重點領域，持續強化汽車消費環境治理和誠信體系創建，合力打造消費者權益有效保障的消費環境，讓民眾「買得安心、買得舒心」。

當日，助力「五五購物節」，上海市消保委微信公眾號全新上線，努力實現「大維權」「促發展」，將助力營造消費投訴數量減少、消費環境更加優化的受消費者歡迎的購物首選地。