聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海網路購物交易額 居陸首位

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

上海市商務委副主任劉敏1日表示，上海已初步建成了中國大陸一流消費中心城市。她表示，上海消費創新度持續增強，網路購物交易額規模居中國大陸城市首位，已成為新零售的策源地和競技場。

中新社報導，劉敏透露，今年的「五五購物節」將統籌「全球首發季」和「全城打折季」兩大主題，以規模更大、質量更優、模式更新、體驗更好為目標，努力做到本地平台、商家全覆蓋，終端產品全覆蓋，消費人群全覆蓋。

劉敏指出，在上海，國際知名高端品牌集聚度超過90%，口岸服裝、化妝品、汽車進口額分別占全中國大陸的69.9%、47.3%和36.3%。同時，上海消費環境不斷優化，商務誠信體系建設不斷推進。據透露，上海已在5400多家線下品牌商戶開展「七日無理由退貨」服務承諾試點。

劉敏表示，上海市商委將會同上海市消保委、上海市市場監管局等部門，聚焦消費重點領域，持續強化汽車消費環境治理和誠信體系創建，合力打造消費者權益有效保障的消費環境，讓民眾「買得安心、買得舒心」。

當日，助力「五五購物節」，上海市消保委微信公眾號全新上線，努力實現「大維權」「促發展」，將助力營造消費投訴數量減少、消費環境更加優化的受消費者歡迎的購物首選地。

上海

延伸閱讀

A股3580位老董年薪平均103.46萬 總和不到「6爽」

中國1日新增15例新冠肺炎 皆境外移入

上海學者：兩岸幾達冰點 甚至沒有秋風蕭瑟

大陸31省最低薪資新標準出爐 4地上調、上海最高

相關新聞

2060碳中和 陸掀綠色工業革命

大陸國家主席習近平去年在第七十五屆聯合國大會宣布，大陸二氧化碳排放力爭於二○三○年達到峰值，二○六○年實現碳中和。這一承...

假人才真炒房…大陸堵漏

大陸熱點城市人才落戶政策意外吸引炒房客到來，各地方政府積極防範「假人才真炒房」漏洞，江蘇南京、浙江杭州及廣東廣州等地陸續...

上海五五購物節 推1900項活動

上海第二屆「五五購物節」5月1日晚與大陸「全國消費促進月」共同啟動。大陸「全國消費促進月」在大陸各地展開，各地將因地制宜...

四川德陽數字經濟推介會 福州舉行

四川省德陽市4月25日在福建福州舉行以「成都都市圈、數字新德陽」為主題的數字經濟投資推介會，德陽天府數谷及萬石控股集團與...

上海網路購物交易額 居陸首位

上海市商務委副主任劉敏1日表示，上海已初步建成了中國大陸一流消費中心城市。她表示，上海消費創新度持續增強，網路購物交易額...

4951機制 助力台州振興經濟發展

浙江省台州是中國大陸股份合作經濟的發源地。位於台州楚門半島南端的數個美麗鄉村紛創新探索「村民49%+村集體51%」股份眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。