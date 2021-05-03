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上海五五購物節 推1900項活動

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
五一假期，上海圍繞「全球首發季」「全城打折季」兩大主題，相繼啟動「五五購物節」系列活動。（新華社）
五一假期，上海圍繞「全球首發季」「全城打折季」兩大主題，相繼啟動「五五購物節」系列活動。（新華社）

上海第二屆「五五購物節」5月1日晚與大陸「全國消費促進月」共同啟動。大陸「全國消費促進月」在大陸各地展開，各地將因地制宜安排約1300多場豐富多彩的促消費活動。而「五五購物節」為上海2020年首創，在激發市場活力、釋放消費潛力方面效果顯著。

中新社報導，今年的第二屆「五五購物節」比去年規模更大，將圍繞「全球首發季」和「全城打折季」兩大主題，聚焦首發經濟、品牌經濟、夜間經濟和新型消費、大宗消費、進口商品消費、餐飲消費、服務消費、信息消費以及長三角一體化，陸續推出約1900項特色促消費活動。

中外企業對參與「五五購物節」抱有極大熱情。旗下擁有諸多世界知名奢侈品品牌的路威酩軒LVMH集團將在「五五購物節」期間進行一系列新品發布，該公司大中華區總裁吳越形容上海是「世界時尚潮流的最佳展現舞台、中國市場繁榮發展的代表性地區」。

盒馬、餓了麼、支付寶等阿里巴巴旗下12個業務板塊悉數加盟「五五購物節」，餓了麼聯合6萬家海派特色優質品牌打造「新海派生活節」；支付寶在購物節間試點推出數位人民幣，讓消費者更快捷地購買心儀商品。

「我們希望不僅僅提供單純的打折消費，而是通過商業創新為市場注入更多的活力」，阿里巴巴首席市場官董本洪稱。

上海本土品牌自然不會缺席「五五購物節」。途虎養車除了在汽車養護領域推出誠意滿滿的優惠措施外，購物節期間還與雙錢集團旗下飛躍品牌聯合推出一款限量版「國潮球鞋」，用跨界營銷的方式觸達更多年輕用戶；百聯集團投放超過15億元人民幣消費券，助力消費者購物節期間盡情買買買。

上海市商務委副主任劉敏表示，本屆「五五購物節」國內外品牌的參與度更廣，發布的新品、潮品更多，「五五購物節」已不單單是提供優惠折扣的消費季，更助推了上海國際消費中心城市的高質量建設。

上海 品牌

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