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港府：加強公務員對「憲制秩序」認識 列未來培訓重點

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
港府政務司長張建宗。香港電台
港府政務司長張建宗。香港電台

香港政務司司長張建宗表示，特區政府十分重視公務員的「國家事務」培訓，在各個培訓範疇中，加強公務員對「國家事務和香港特區憲制秩序」的認識，是未來的培訓重點。

據香港電台，張建宗在網誌文章說，政府成立公務員培訓諮詢委員會，就培訓及長遠發展提供指導意見。委員會正集中檢視4個主要範疇，包括「國家事務」和基本法、領導才能、創新及科技應用及國際協作。而為進一步加強國家事務培訓，培訓處會在現時與9所大陸院校合辦研習課程的基礎上，增加培訓名額，也會將香港與大陸合辦的「公務員交流計劃」擴大至粵港澳大灣區大陸城市。首長級人員曾到大陸參加研習課程的比例，隨著培訓名額，政府的目標是把比率由目前約75%逐步提升至100%。

張建宗並強調，公務員應謹記，根據基本法和公務員守則，擁護基本法、效忠香港特區、盡忠職守和對香港特區政府負責是一貫責任，也是不容爭議的政治倫理。政府要求新聘公務員及現職公務員宣誓或簽署聲明擁護基本法、效忠香港特區等，充分體現「愛國者治港」責任和條件，政府亦計劃於本月落實並公布將簽署聲明的要求，延伸到非公務員條款聘任的政府僱員的具體安排。

公務員 香港 倫理

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