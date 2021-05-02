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美台駐法官員互動 陸使館：小動作改變不了一中格局

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
圖為我駐法代表吳志中。報系資料照
圖為我駐法代表吳志中。報系資料照

美國代理駐法國大使阿傑勒日前邀請我駐法代表吳志中赴官邸午餐敘，此為1979年台美斷交以來，美國駐法大使館邀請台灣駐使進入官邸進行交流的首例。中國大陸駐法國使館發言人就此回應稱，美方的小動作改變不了國際社會一個中國格局，更改變不了中國政府在台灣問題上的堅定立場。

大陸駐法國使館發言人發表聲明稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是國際社會公認的事實，也是國際關係基本準則。美方有關行為嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，背棄了美方在台灣問題上向中方作出的嚴肅政治承諾，縱容了「台獨」勢力。中方對此表示堅決反對。

聲明又說，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，立即停止任何形式的美台官方往來，停止利用台灣問題破壞中美兩國關係。美方的小動作改變不了國際社會一個中國格局，更改變不了中國政府在台灣問題上的堅定立場。

法國 斷交

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