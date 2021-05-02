App違法收集個資 限期改善

網信中國微信公眾號昨（1）日披露，有15款輸入法、17款地圖導航類App、一款即時通信類App違法違規收集使用個人資訊，其中包括百度輸入法、搜狗輸入法、百度地圖、騰訊地圖、北斗導航等被點名。

今年3月，大陸國家網信辦等四部門聯合發布《常見類型移動互聯網應用程式必要個人資訊範圍規定》，5月1日正式實施，對App個人資訊收集行為作出專門規定，向違法收集App使用者個人資訊的行為亮劍。

通報指出，近期外界反映強烈的App非法獲取、超範圍收集、過度索權等侵害個人資訊的現象，國家互聯網資訊辦公室依據《中華人民共和國網路安全法》《App違法違規收集使用個人資訊行為認定方法》等法律和有關規定，對輸入法、地圖導航等常見類型公眾大量使用的部分App的個人資訊收集使用情況進行檢測。

遭點名涉及違法違規的輸入法類App有15款，包括百度輸入法、搜狗輸入法、訊飛輸入法、章魚輸入法、QQ輸入法等，涉及業者包括百度在線網路技術（北京）、科大訊飛、北京搜狗等公司，被發現的主要問題包括「違反必要原則，收集與其提供的服務無關的個人資訊」；以及未經用戶同意收集使用個人資訊等。

遭點名的地圖導航類App有17款，包括百度地圖、騰訊地圖、北斗導航、高德地圖、搜狗地圖等消費者廣泛使用的App。

涉及業者包括北京百度網訊科技、深圳市騰訊計算機系統、高德資訊技術、深圳市應用多多視訊科技等公司。被發現的主要問題同樣是「違反必要原則，收集與其提供的服務無關的個人資訊」。

此外，還有一款即時通信類App連信遭點名，該App是由浙江簡信科技營運，被發現的主要問題是誘導用戶授權其讀取手機通訊錄，並向通訊錄聯繫人發送營銷簡訊。

國家互聯網資訊辦公室指出，針對檢測發現的問題，相關App營運者應當在即日起十個工作日內完成整改，並將整改情況通報網路數據管理局，逾期未完成整改的，將依法予以處置。

在4月20日國新辦記者會上，工信部發言人趙志國表示，今年以來已累計完成29萬款App技術檢測，對1,862款違規App提出整改要求，公開通報319款整改不到位App，下架107款拒不整改的App。

下一步，工信部將進一步針對工具類、通信類等App，加大欺騙誘導用戶下載、彈窗資訊難以關閉、違規共用使用個人資訊和利用第三方嵌入式軟體損害使用者權益等熱點問題，取得讓用戶切身有感的治理效果。