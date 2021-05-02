陸股五月天 消費族群挑大梁

上證指數4月累計上漲0.14%，展望後市，券商普遍表示，5月行情將延續震盪；也有券商認為，市場會繼續呈現反彈格局，5月金股看好順周期、消費類股。

大陸昨（1）日起進入五一假期，第一財經報導，截至昨日，有十多家券商發布5月投資組合，包含非銀、電氣、輕工、機械、化工、家電等多個領域。

據初步統計，在各家券商的「金股」名單中，智飛生物與紫金礦業獲機構推薦次數最多，智飛生物4月漲幅達30.7%，紫金礦業漲幅為14.7%。

券商普遍表示，5月行情將延續震盪，市場會繼續呈現反彈格局。

中銀證券認為，市場震盪築底的態勢不變。4月市場有所反彈，但上漲動能不強，主要表現為低量上漲、放量下跌，市場情緒仍然較為低迷，行情的持續性差。

山西證券也認為，A股市場整體將延續震盪格局，清明節後調整基本到位，高景氣類股延續震盪向上格局。

華金證券稱，預計5月市場將重回震盪區間。伴隨著業績披露期的結束，業績對於行情的催化逐漸減弱。

從4月反彈至今來看，市場依舊遲遲未能就新的主線達成共識，部分類股的估值風險也尚未完全釋放。

中信建投相對樂觀，預計人行將繼續保持當前的中性貨幣政策不變。市場會繼續呈現出反彈的格局。

在配置方向上，券商依舊看好順周期類股未來行情，此外，消費題材估值調整到相對合理的位置。

中銀證券建議關注受益於海外經濟復甦和工業品漲價的短期主線、碳中和催化產業升級的長期邏輯、以及風險釋放較為充分的長期優質標的。

中信建投認為，生物醫藥、食品飲料等行業在利率邊際放鬆的情況下，會持續表現。

此外，由於去年低基數的原因，今年4月PPI將持續上行，不排除周期類股二次上行的可能性。

東吳證券稱，上證指數目前仍處於3,330至3,500點箱體震盪區間且震幅正在不斷縮小，形態也開始逐漸走向收斂，指數即將面臨方向性的選擇。

從量能情況來看，指數下方承接力量較強，先向上選擇突破的機率正在加大。