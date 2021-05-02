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滬上市公司 上季九成賺錢

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

滬市主板2020年度和今年第1季經營成績單全數出爐，有九成上市公司盈利。上交所表示，滬市主板公司經營和業績均已恢復至2020年同期水準，盈利面基本修復。

第一財經報導，2020年滬市主板公司總計營收為人民幣38.19兆元，年增1%；淨利3.07兆元，年減5%。其中，公司收入和利潤雙增長有五成，有九成的公司盈利。

今年第1季，滬市主板1,608家公司共計營收為人民幣10.26兆元，年增26%；淨利9,985億元，年增45%。其中，有近九成盈利，盈利公司中，有近560家淨利增幅超過50%。

值得注意是，2020年滬市主板公司虧損面有所擴大，部分公司面臨經營壓力。滬市主板全年共184家公司虧損，合計虧損額約人民幣2,600億元，相較2019年，虧損家數增加52家。其中有134家公司是首次虧損，主要集中在交通運輸、文旅餐宿、批發零售、能源採掘等受疫情影響較為嚴重的行業，尤其是以中國國航為代表的航空運輸業，虧損巨大。

除了業績之外，2020年滬市主板在直接融資、研發投入等方面持續增加，股票質押風險總體收斂。

數據顯示，滬市主板實體企業2020年整體融資規模約人民幣11.38兆元，年增18%。其中直接融資1.45兆元，年增24%。

上交所表示，滬市主板公司經營和業績均已恢復至2020年同期水準，盈利面基本修復，直接融資穩步提升，研發投入持續增加，現金分紅保持高點，質押風險總體收斂。

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