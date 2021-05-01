上海土地市場宅地集中出讓 推出限價競價新規

上海土地市場5月首批宅地集中出讓公告出爐，並推出全新的商品住房用地出讓「限價競價」規則。官媒指，這意味上海土地市場迎來重大變化。

中新網報導，上海實行住宅用地供應分類調控，將啟動全市第一批住宅用地集中出讓，同時推出全新的商品住房用地出讓「限價競價」規則。

報導稱，上海今年全年住房用地計畫供應量將持續增加，同時將進一步加大郊區軌道交通站點周邊，以及嘉定、青浦、松江、奉賢、南匯五個新城供應力度。

首批集中出讓的宅地，在競價規則方面也發生變化。在上海原有的招掛複合出讓、自有資金監管等土地交易規則不變的基礎上，進一步實施限價競價規則。使用新規的地塊包括商品住房用地，以及含商品住房用地的綜合用地。

新的競價規則將「價高者得」，調整為「限地價下的相對價高者得」。

報導指，首批集中供應宅地預告還提出規範「同一申請人」概念，即被視為同一申請人的，只能進行一次交易申請。此外還提及合理確定投資決策主體、加強出讓履約監管等。

上海市規劃資源局相關部門負責人表示，實施宅地集中供應和競拍新規，是為了落實上海「穩房價、穩地價、穩預期」，堅持房住不炒定位，深化完善房價地價聯動機制，促進土地市場和房地產市場平穩健康發展。

業界人士認為，實施宅地集中供應，將從土地供給源頭上進一步調控房地產市場。宅地集中出讓對房企的資金規模和管理能力要求更高，單次出讓土地中競拍同一地塊的企業數量可能減少，溢價率也得到有效控制。對開發商而言，參與土地交易會更加理性，也有利於穩定市場預期。