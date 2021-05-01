藍天集團五年內上海要開出20家「樂之」科技體驗館

藍天集團旗下百腦匯3C數碼商場的—「樂之科技智能體驗館」，位於上海「上生新所」的旗艦店5月1日正式開業，樂之營運中心總經理蔡宗欣宣布，預計到2025年，樂之在上海的門店數要達到20家，成為時尚的科技體驗中心。

「樂之」是百腦匯於2015年成立的科技智能零售品牌，過去五年門店數略有起伏。上生新所店開幕前，樂之在上海與廣州各有一家分店位於百腦匯商場內，上生新所店是首家走出百腦匯商場的獨立旗艦店。

蔡宗欣表示，百腦匯屬於招租式IT賣場，樂之則是自己招商、自己尋找品牌進駐、自己培訓銷售人員並提供售後服務，定位是「黑科技的潮品店」。

樂之上生新所店面積約150坪，蔡宗欣說，店內展示VR、無人機、微投影、電子書、美容儀等各類「黑科技」產品。

此外，還設有美國最早眾籌平台之一的「Indiegogo」專區，將Indiegogo旗下眾多新奇有趣的產品，如魔術飛球UFO、Flynova自由航線陀螺等科技新玩具，首度引進中國大陸。

蔡宗欣在1日上生新所店開幕式上宣布，樂之五年內在上海要展店至20家，位於靜安寺的另一家新店預計今年「十一」開幕。

蔡宗欣表示，中國大陸的IOT（Internet of Things，物聯網）已經成熟到「誇張」，加上5G的快速發展，預計市場將掀起一波換機潮。而樂之五年來也已吸取非常多的經驗，因此認為當前正是大規模展店的良機。

蔡宗欣指出，現在的IT賣場早已不是單單在賣手機、電腦，而樂之更強調的是體驗與服務，首創商品達人服務，提供商品諮詢、使用指導、售前服務及一對一服務、售後課程教學及線下玩家課堂等。

他舉例，樂之就會為無人機買家定期免費開課教導會員如何操作，輔導考取無人機證照，甚至帶領會員到上海郊區的佘山實際飛行。

蔡宗欣認為，今天IT商場的社群經營越來越重要，上海的高端消費者不在乎幾塊錢的價差，而是更重視服務和體驗。樂之過去五年就已累積不少死忠的顧客，這也是樂之面對網購競爭的優勢之所在。

樂之首家旗艦店所在地「上生新所」是上海近幾年熱門的文創園區之一。之所以名為「上生新所」，是因園區原系上海生物製品研究所的所在地，大陸1949年後曾在此生產過狂犬病、鼠疫、霍亂等疫苗。

2016年上海生物製品研究所遷出，由地產商上海萬科重新打造成類似台北松菸的文創園區。園區內一座建於1925年的美國哥倫比亞鄉村俱樂部，當年曾是上海美僑的聚會娛樂場所，如今則由日本蔦屋書店進駐。

園區內建於1924年的海軍俱樂部、游泳池內部現在則有不少的餐廳和潮店，區內還有一棟孫文之子孫科曾經居住過的西班牙風格別墅，不定時會舉行小型展覽。

蔡宗欣表示，上生新所不時會舉辦各類活動，經常遊人如織，樂之在此開設旗艦店將能發揮「強強聯手」的效果。