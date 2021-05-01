大陸音頻分享平台喜馬拉雅申請赴美IPO

大陸互聯網巨頭騰訊支持的音頻分享平台喜馬拉雅4月30日在美國申請首次公開發行（IPO），喜馬拉雅在疫情期間居家收聽音訊需求攀升，促使尋求上市集資。

路透報導，據大陸監管文件顯示，喜馬拉雅是大陸最大的線上音訊平台，今年第一季月均活躍用戶有2.5億。

喜馬拉雅成立於2012年，去年營收較上年增長逾48%至約人民幣40億元。高盛、摩根士丹利、美銀證券和中國國際金融（CICC）是喜馬拉雅IPO的承銷商。

喜馬拉雅此次IPO所募集的資金將主要用於推進公司的下一代技術、人工智慧和大數據能力；擴大和強化公司的內容產品，為內容創作者賦能；用於行銷和品牌推廣，包括進一步擴大用戶基礎和強化品牌的行銷和推廣活動，以及用於潛在的戰略投資和收購、營運資金和一般性企業用途。

此外，阿里巴巴支持的企業雲服務商七牛雲也繳交了申請美國IPO的文件。