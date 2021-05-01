人行：預計今年宏觀槓桿率將保持基本穩定

中國人民銀行（大陸央行）發布研究顯示，今年第一季大陸宏觀槓桿率為276.8%，比去年底低2.6個百分點。未來隨著新冠疫情影響逐步減弱，經濟增長穩定，債務總量與經濟增長相匹配，預計今年宏觀槓桿率將保持基本穩定。

人行指出，第一季宏觀槓桿率下降2.6個百分點，在有效支持防疫背景下，實現債務基本穩定。

分部門來看，非金融企業部門槓桿率為160.3%，比去年底低0.9個百分點；政府部門槓桿率為44.5%，比去年底低1.3個百分點；住戶部門槓桿率為72.1%，比去年底低0.4個百分點。顯示各部門槓桿率均出現不同程度下降。

人行表示，疫情期間大陸宏觀槓桿率上升幅度，低於主要已開發經濟體。與已開發經濟體相比，大陸槓桿率增幅較低。

人行稱，大陸經濟增速穩步回升，而債務規模增速平穩下降，這表明宏觀調控政策對實體經濟的傳導更加通暢，債務資金使用效率明顯提高，即新增較少的債務資金，支持經濟較快恢復至合理區間。

此外，人行也強調，當前住戶部門債務過快增長得到一定遏制。從債務增速看，2018年以來大陸住戶部門債務增速總體呈放緩態勢。居民債務增長則呈現「一升一降」特徵：一是政策支持的個人普惠小微經營貸款增長較快，二是住房類貸款增速放緩。

人行表示，未來隨著疫情影響逐步減弱，經濟增長穩定，債務總量與經濟增長相匹配，預計今年宏觀槓桿率將保持基本穩定。