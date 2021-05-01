印度疫情告急原料藥、塑膠訂單外溢 大陸業績大爆發

印度疫情全面告急，感染人數超5億，產能受限，出口訂單外溢。陸媒統計，包括紡織、化工、農藥等，目前已接到「回流」訂單，買家著重價格、交貨速度，預計業績看好持續到下半年。

印度是僅次於美國的全球第二大原料藥供應國，因為疫情影響供應鏈生產，世界藥廠斷供，需求湧入原料藥供應占全球第三的中國大陸。

大陸全国能源信息平台指，近日原料藥相關股票集體暴漲，反映國外藥企的原料藥訂單短期內將轉移到中國。

印度也是全球最大棉花和黃麻生產國，為世界第二大紡織製造國和出口國，目前印度紡織業已無法保證正常交貨，大陸全国能源信息平台指，大量歐美等國紡織訂單轉移到中國。

江蘇一大型紗線企業表示：回流訂單並不是都由印度客戶下單，而是由歐美客戶直接下單，或是東南亞客戶轉手。工廠正加班加點生產，將在 3 周內交貨 。中國紡織服裝行業預計今年 5 月至 6 月海外回流訂單有望進一步增長。

印度也是全球第六大化工品生產國，但目前化工品出口下滑明顯。反到是大陸化工業迎來量價齊升。染料和顏料需求訂單轉向我國企業中國，帶動染料和顏料企業受益。

此外，印度部分原藥和中間體的訂單也被大陸農藥企業接手，大陸全國能源資訊平台統計，在亞洲印度的農藥產量僅次於中國，但產量差距近 10 倍。這次印度因疫情相關農藥品種的全球供應端收縮，大陸，出口市場貿易空間也有望加大。

市場預估， 疫情衝擊下印度供給熄火，加速中國在紡織、化工、農藥等多個產業鏈的訂單回流，對生產商來說，預示著未來利潤飆升，但對下游行業來說，原料出口增多更意味國內市場存庫進一步較少，搶購潮的出現將會催生下一輪 漲價潮。