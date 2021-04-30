空調老大易主 格力2020年營收、淨利均不敵美的

大陸空調龍頭易主，格力2020年不論是在空調業務還是總營收、淨利方面，均輸給美的。

格力、美的被譽為大陸家電雙雄，美的集團4月29日晚間發布的財報顯示，2020年營收人民幣2,842億元、年增2%，淨利272億元、年增12%；今年第1季營收為825億元、年增42%，淨利65億元，年增34%。美的集團今年營收有望衝上人民幣3,000億元。

格力去年營收為1,704.97億元，年減15%；淨利221.75億元，年減10.2%。而在2019年時，格力淨利仍超過美的，去年營收、淨利均不敵美的。

在空調方面，2020年格力空調產品營收約人民幣1,178.82億元，年減15%；美的暖通空調營收為1,212.15億元，年增1.3%。對於業績變動，格力解釋稱，2020年受新冠肺炎疫情等因素影響，公司發展面臨諸多困難和挑戰，但公司堅持不裁員、不降薪。

美的集團在年報中稱，2020年美的在線下空調市場的市占率居第二名，這意味格力空調在線下的市占率仍居冠；而美的在線上空調市場位居第一。

疫情加上大陸供應鏈優勢，使去年大陸家電出口增長，美的去年海外收入略有增長，年增0.6%；而大陸國內收入略有下降，年減0.6%。

不過，美的2017年斥鉅資收購的庫卡集團業績並不好看。公司稱是受到新冠疫情影響，庫卡的部分客戶暫時關閉其工廠並減少投資活動，這導致庫卡主要業務顯著下滑。但從中長期來看，在疫情過後，工業機器人與自動化的需求將進一步增加。