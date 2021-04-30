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拼多多去年虧308.7億元 在美盤前跌2%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸電商巨頭拼多多公告，2020年虧損人民幣71.8億元。在美股價為137.49美元，盤前下跌2%。圖／取自界面新聞
大陸電商巨頭拼多多公告，2020年虧損人民幣71.8億元。在美股價為137.49美元，盤前下跌2%。圖／取自界面新聞

大陸電商巨頭拼多多今（30）日在美國那斯達克股市公告，2020年虧損人民幣71.8億元（約新台幣308.7億元），相比2019年虧損人民幣69.6億元，去年全年虧損擴大。

鳳凰財經報導，拼多多在美股價為137.49美元，盤前下跌2%。公告稱，2020年每股淨損人民幣151元（約新台幣649.3元）。

報告顯示，拼多多2020年總營收人民幣595億元，相比2019年營收為301.4億元，去年營收成長97.4%。

拼多多創始人黃崢為拼多多最大股東，持股28.1%。騰訊為拼多多第二大股東，持股15.6%。拼多多年活躍買家達7.884億，超過阿里巴巴。

具體來看，2020年拼多多在線電商業務收入人民幣479.5億元，平均每天成交額約為人民幣1.3億元。交易佣金等費用收入人民幣57.8億元，其它商品銷售收入人民幣57.5億元。

拼多多 人民幣 電商

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