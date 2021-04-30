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螞蟻集團旗下網商銀行 去年小微客戶大增近七成

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
主攻小微業務的網商銀行2020年不良率為1.52%，仍然保持在較低水準。中新社資料照片
主攻小微業務的網商銀行2020年不良率為1.52%，仍然保持在較低水準。中新社資料照片

螞蟻集團旗下網商銀行30日發布2020年年報，累計服務小微企業和個人經營者達3,507萬戶，年增68%。

界面新聞報導，年報顯示，2020年網商銀行營收為人民幣86.18億，年增13%。在淨利方面，由於大幅向小微企業讓利，網商銀行2020年淨利為12.86億，僅年增1%。

截至2020年底，網商銀行資產總額為人民幣3,112.56億，負債總額為2,972.67億，所有者權益為139.89億，年底資本充足率為11.9%，各項監管指標基本符合監管要求。

值得注意的是，網商銀行累計服務小微企業和個人經營者3,507萬戶，年增68%，淨增1,420萬，連續5年高增長。網商銀行行長金曉龍對此表示，在千萬級的基數上，去年服務小微客戶數仍然能夠大幅增長，主要得益於開放銀行生態和深耕農村金融服務的戰略。

主攻小微業務的網商銀行2020年不良率為1.52%，仍然保持在較低水準。這顯示大陸在新冠疫情後的經濟恢復能力、小商家群體的信用水準超出預期。根據銀保監會披露的數據，去年銀行業小微貸款整體增速逾30%，遠超過信貸總規模增速，截至去年6月30日，總體不良率控制在2.99%。

金曉龍表示，今年是網商銀行成立的第六年，預計到十周年時，網商銀行將與2,000個涉農縣區達成戰略合作，縮小城鄉金融差距，解決農村信貸最後一公里的難題。

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