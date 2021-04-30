快訊

不只北美！影響航線再擴大 華航宣布取消24個來回航班

兒子趙介佑涉販毒 趙映光辭民進黨北市黨部評委召集人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸第一季房地產貸款占比下降

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
報告顯示，截至第1季末，人民幣房地產貸款餘額為人民幣50.03兆元，年增10.9%。中新社資料照片
報告顯示，截至第1季末，人民幣房地產貸款餘額為人民幣50.03兆元，年增10.9%。中新社資料照片

中國人民銀行30日發布的今年《第1季金融機構貸款投向統計報告》顯示，房地產貸款增速持續下降的同時，企事業單位中長期貸款增長加快，普惠金融領域貸款增長速度加快，住戶經營性貸款也出現加速增長。

其中，備受矚目的新增房地產貸款的占比繼續下降。

報告顯示，截至第1季末，人民幣房地產貸款餘額為人民幣50.03兆元，年增10.9%，低於各項貸款增速1.7個百分點，比去年底增速低0.6個百分點；第1季增加1.67兆元，占同期各項貸款增量的21.7%，比去年全年水準低3.7個百分點。

第1季末，房地產開發貸款餘額為人民幣12.42兆元，年增4.4%，增速比去年底低1.7個百分點。其中，保障性住房開發貸款餘額4.72兆元，年減0.2%，增速比去年底低1.2個百分點。個人住房貸款餘額35.67兆元，年增14.5%，增速比去年底低0.1個百分點。

除房貸外，個人經營性貸款和消費性貸款均比去年同期增加。截至第1季末，本外幣住戶經營性貸款餘額為人民幣14.75兆元，年增24.6%；住戶消費性貸款餘額為51兆元，年增14.1%。

房地產 人民幣 中國人民銀行

延伸閱讀

陸查螞蟻IPO審批 馬雲禁出境

大陸銀保監：5大行要實現普惠小微貸款年增逾30%

一季度廣東外商 資金流入倍增

防「大而不能倒」 陸發布銀行監管新規定

相關新聞

大陸第一季黃金產量減9.92% 消費量逆勢大增近一倍

中國黃金協會30日發布，今年第一季大陸原料黃金產量為74.44噸，與去年同期相比減產8.19噸，下降9.92%。不過，第...

特斯拉車主維權事件 分析指中共有「更深遠意圖」

中國官媒以輿論壓力迫使特斯拉低頭，余茂春分析，這是典型中國對待外企的手法：先以優惠吸引設廠，再迫使對方遵守一系列要求。他...

市場需求恢復力度不足 大陸製造業PMI回落至51.1

受基礎原物料行業增速放緩、市場需求恢復力度有所不足等因素影響，大陸製造業和非製造業採購經理人指數擴張力度減弱，大陸國家統...

海航虧損累累傳易手 吉祥航空接盤

虧損累累的海南航空，最新財報顯示已經資不抵債，就在進入破產重組階段，傳出將易手，吉祥航空極有可能投資收購海航旗下的航空主...

避查稅風暴？那英、沈騰等75藝人 註銷200公司

繼女星范冰冰案後，女星鄭爽再被爆簽署「陰陽合約」逃漏稅遭官方調查。陸媒報導，就在相關部門表示要嚴查之際，有75位藝人「巧...

上海消費者都在問：台灣鳳梨什麼時候進啊？

大陸五一黃金周即將到來前，台灣貿易中心（外貿協會）上海代表處攜手city’super上海興業太古匯門店推出「台灣食藝文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。