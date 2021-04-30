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陸第一季房地產貸款占比下降
中國人民銀行30日發布的今年《第1季金融機構貸款投向統計報告》顯示，房地產貸款增速持續下降的同時，企事業單位中長期貸款增長加快，普惠金融領域貸款增長速度加快，住戶經營性貸款也出現加速增長。
其中，備受矚目的新增房地產貸款的占比繼續下降。
報告顯示，截至第1季末，人民幣房地產貸款餘額為人民幣50.03兆元，年增10.9%，低於各項貸款增速1.7個百分點，比去年底增速低0.6個百分點；第1季增加1.67兆元，占同期各項貸款增量的21.7%，比去年全年水準低3.7個百分點。
第1季末，房地產開發貸款餘額為人民幣12.42兆元，年增4.4%，增速比去年底低1.7個百分點。其中，保障性住房開發貸款餘額4.72兆元，年減0.2%，增速比去年底低1.2個百分點。個人住房貸款餘額35.67兆元，年增14.5%，增速比去年底低0.1個百分點。
除房貸外，個人經營性貸款和消費性貸款均比去年同期增加。截至第1季末，本外幣住戶經營性貸款餘額為人民幣14.75兆元，年增24.6%；住戶消費性貸款餘額為51兆元，年增14.1%。
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