大陸去年農民工比上年減少逾500萬人 下降1.8%
大陸國家統計局30日公布「2020年農民工監測調查報告」，報告顯示，去年大陸全國農民工總量2億8560萬人，比上年減少517萬人，下降1.8%，規模為上年的98.2%。
中新社@國是直通車報導，其中，外出農民工1億6959萬人，比上年減少466萬人，下降2.7%；本地農民工1億1601萬人，比上年減少51萬人，下降0.4%。在外出農民工中，年底在城鎮居住的進城農民工為1億3101萬人，比上年減少399萬人，下降3%。
大陸人口紅利可能將消失，英國「金融時報」報導，大陸最新人口將出現下滑，是自1949年有記錄以來首次，預計大陸去年的人口總數不到14億。分析認為，這可能會對大陸這個世界第二大經濟體造成巨大損失，影響從消費到養老等各方面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言