大陸去年農民工比上年減少逾500萬人 下降1.8%

大陸國家統計局30日公布「2020年農民工監測調查報告」，報告顯示，去年大陸全國農民工總量2億8560萬人，比上年減少517萬人，下降1.8%，規模為上年的98.2%。

中新社@國是直通車報導，其中，外出農民工1億6959萬人，比上年減少466萬人，下降2.7%；本地農民工1億1601萬人，比上年減少51萬人，下降0.4%。在外出農民工中，年底在城鎮居住的進城農民工為1億3101萬人，比上年減少399萬人，下降3%。

大陸人口紅利可能將消失，英國「金融時報」報導，大陸最新人口將出現下滑，是自1949年有記錄以來首次，預計大陸去年的人口總數不到14億。分析認為，這可能會對大陸這個世界第二大經濟體造成巨大損失，影響從消費到養老等各方面。