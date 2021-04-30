海航虧損累累傳易手 吉祥航空接盤

虧損累累的海南航空，最新財報顯示已經資不抵債，就在進入破產重組階段，傳出將易手，吉祥航空極有可能投資收購海航旗下的航空主業板塊。

AI財經社報導，吉祥航空29日發佈公告，擬設立一家新公司，並以新公司對外投資航空實體企業。

市場認為，吉祥航空此次成立的新公司，極有可能投資收購海航的航空主業板塊。

而吉祥航空此次成立新公司，參股其他航空公司，早有前例可循，應該是複製2019年收購上海吉道航，持股東方航空的形式，再次投資其他航空實體企業。

據瞭解，海航集團在大陸航空業排名第四，僅次大陸三大航中國國際航空、東方航空、南方航空之後。

進入破產重整的海航集團3月曾發佈公告，分別為旗下航空主業板塊、機場板塊及供銷大集（非航資產）招募戰略投資者。

其中，海航控股為主的航空主業，希望在引進戰略投資者後，仍保持民營主體地位，也就是說更希望引進民營戰略投資者進入。並且，投資者需確保海南航空主業不能分割、海航控股及各地方航司一張網管控運營。