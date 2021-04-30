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大陸第一季黃金產量減9.92% 消費量逆勢大增近一倍

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
第一季大陸原料黃金產量為74.44噸，與去年同期相比減產8.19噸，下降9.92%。圖／取自新浪網
第一季大陸原料黃金產量為74.44噸，與去年同期相比減產8.19噸，下降9.92%。圖／取自新浪網

中國黃金協會30日發布，今年第一季大陸原料黃金產量為74.44噸，與去年同期相比減產8.19噸，下降9.92%。不過，第一季大陸全國黃金實際消費量達288.2噸，較去年同期增長93.9%。

路透報導，中國黃金、山東黃金、紫金礦業、山東招金等大型黃金企業（集團）第一季實現礦產金產量30.78噸，占大陸全國比重達52.25%。

而第一季大陸全國黃金實際消費量288.2噸，與去年同期相比增長93.9%，其中，黃金首飾169.18噸，較去年同期增長83.81%。基於去年同期疫情爆發導致的低基期，以及大陸統籌疫情防控和經濟社會發展成果逐步顯現，第一季黃金消費量已恢復至2019年同期水準。

中國黃金協會表示，優質資源和優質生產力進一步向大型黃金企業集中，金價回落也促使工業用金企業需求量增加。同時，大陸宏觀經濟好轉及金價回落，使得實物黃金投資也延續了上一年第四季的高熱度，年增率實現大幅飆升。

隨著全球疫情出現轉機和疫苗接種穩步推進，以及拜登政府大規模財政刺激下的美元連續走強，使得第一季黃金價格震盪回調。第一季，大陸國內黃金ETF規模繼續增長，共增持11.5噸，截至3月底，大陸國內黃金ETF持有量約72.4噸。

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