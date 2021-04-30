市場需求恢復力度不足 大陸製造業PMI回落至51.1

受基礎原物料行業增速放緩、市場需求恢復力度有所不足等因素影響，大陸製造業和非製造業採購經理人指數擴張力度減弱，大陸國家統計局和物流採購聯合會30日聯合公布，4月製造業採購經理人指數（PMI）降至51.1，較上月回落0.8個百分點。

路透報導，大陸非製造業商務活動指數為54.9，較上月回落1.4個點。中國物流信息中心特約分析師張立群表示，4月分PMI指數下降，但仍保持在榮枯線上，顯示經濟繼續保持平穩恢復態勢。4月工作日較3月明顯減少，是各分項指數普遍下降的重要原因。

他說，但也要看到，與經濟持續恢復向上的階段性特點比照，4月製造業PMI指數下降明顯，表明經濟回升力度偏弱，特別是新增訂單指數降幅較大，顯示市場需求恢復力度不足。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河則解讀，4月製造業PMI在上月明顯回升的基礎上繼續擴張，力度有所減弱，仍高於2019年和去年同期水準，製造業保持平穩。

從分項指數來看，在構成製造業PMI的五個分項指數中，生產指數和新增訂單指數均高於臨界點，原物料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點，其中，生產指數為52.2，比上月回落1.7個百分點，表明製造業生產擴張力度有所減弱。

新增訂單指數為52，比上月回落1.6個百分點，表明製造業市場需求擴張有所放緩；原物料庫存指數為48.3，比上月微降0.1個百分點，顯示製造業主要原物料庫存量較上月下降。

從企業規模來看，大、中型企業PMI分別為51.7和50.3，低於上月1和1.3個百分點，小型企業PMI為50.8，高於上月0.4個百分點。

而有調查企業反映，晶片短缺、國際物流不暢、貨櫃緊缺、運價上漲等問題依然嚴峻。高技術製造業供應商配送時間指數連續三個月低於44，企業原物料採購週期持續延長，正常生產活動受到一定影響。

張立群指出，相關企業調查反映，當前企業成本壓力加大，需求不足問題仍然比較突出，生產經營面對困難仍然較多。需要近一步提高擴大內需，以穩固經濟回升力度。

在非製造業PMI方面，受清明假期和疫情防控情勢繼續向好等因素帶動，近期大陸服務業消費市場進一步回暖，服務業保持平穩恢復，但建築業景氣有所回落，建築業商務活動指數為57.4，低於上月4.9個百分點。