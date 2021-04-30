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昔併購天王今創A股虧損記錄 海航觸發退市風險警示

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
海航控股2020年全年淨虧損人民幣640.03億元，刷新A股虧損紀錄，遭退市風險警示。圖源：海航官網
海航控股2020年全年淨虧損人民幣640.03億元，刷新A股虧損紀錄，遭退市風險警示。圖源：海航官網

昔日中資海外併購大戶海航控股，今〈30〉日發布最新財報，2020年全年淨虧損人民幣640.03億元（約新台幣2752億元），刷新A股虧損紀錄；2021年第1季，淨虧損人民幣26億元〈約新台幣111億元）。

財報顯示，截至2020年末，海航歸屬于上市公司股東的淨資產已轉為負。反映海航控股資不抵債，觸發「上市公司股票被實施退市風險警示」。

海航年報中提示，公司存在因重整失敗被宣告破產的風險。如果被宣告破產，公司將被實施破產清算，根據《股票上市規則》第13.4.14條的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。

同時，如果實施重整並執行完畢，重整計畫將有利於改善公司的資產負債結構，但公司後續經營和財務指標如果不符合《股票上市規則》等相關監管法規要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。

海航曾位居中國民營企業第二位，排名僅次華為。營運巔峰的2016年，海航集團不斷收購海外專案，總資產也從人民幣5400億元迅速增長到1兆元。盲目擴張，導致大規模債務纏身，在2017年底估計負債達人民幣7000億，大陸銀監會出手對海航集團的海外擴張和高負債進行監測，海航靠借新債還舊債，甚至出售部分資產，而出現倒閉重組危機。

目前海航集團整體正在推進破產重整。財報披露，2020年全年，海航營收人民幣294.01億元，年減59.38%；淨虧損人民幣640.03億元現金流量淨額虧減人民幣5.06億元，下降103.69%。

分季度收入來看，海航去年第4季淨虧損最大至人民幣483.76億元，從經營活動產生的現金流量來看，海航僅有去年第4季現金流量為正，其餘季度均為負，財報稱，經營活動產生的現金流量淨額下降103.69%，主要受疫情影響航空銷售額大幅下降所致。

此外，財報披露，海航旗下持有的航空公司資產在2020年均為虧損狀態，其中中國新華航空集團淨虧損人民幣29.65億元，長安航空淨虧損人民幣17.98億元，山西航空淨虧損人民幣9.52億元，祥鵬航空淨虧損人民幣33.11億元，烏魯木齊航空淨虧損人民幣8.44億元，福州航空淨虧損人民幣14.15億元，北部灣航空淨虧損人民幣19.11億元。

同時，海航還披露了2021年第1季財報。報告顯示，海航首季營收人民幣77.33億元，年12.26%；淨虧損人民幣25.995億元，虧損較去年首季收窄；經營活動產生的現金流量淨額為人民幣6.48億元，上年同期則為負。

海航控股2020年全年淨虧損人民幣640.03億元，刷新A股虧損紀錄，遭退市風險警示。圖源：海航官網
海航控股2020年全年淨虧損人民幣640.03億元，刷新A股虧損紀錄，遭退市風險警示。圖源：海航官網

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