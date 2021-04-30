華為慘遭四輪制裁 CEO哀怨：被蘋果搶走了高端市場

蘋果首季在大中華區營收增長87%，讓華為分外眼紅。華為消費者業務CEO余承東今〈30〉日在朋友圈哀怨吐苦水，美國對華為進行了四輪制裁，一輪比一輪狠毒，制裁的結果下，「華為的高端市場主要都讓給了蘋果。」

蘋果首季財報披露，在大中華區營收為177.28億美元，相比之下去年同期為94.55億美元，大幅增長87%，表現非常亮眼。

反官華為被迫切割榮耀，今年首季中國市場的出貨量，華為已輸給vivo、OPPO，下滑至第三，獨立後的榮耀居第六。

餘承東表示，短短兩年不到的時間，美國對華為進行了四輪制裁，一輪比一輪狠毒，把華為消費者業務逼到極端困難，無法發貨。他哀怨：華為的高端市場主要都讓給了蘋果公司，中檔及低端讓給了三星、OPPO、vivo和小米。