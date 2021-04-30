財新中國4月製造業PMI超預期升至51.9 創年內最高

30日公布的4月財新中國製造業PMI（採購經理指數）較3月回升1.3個百分點至51.9，創今年以來新高，意味大陸製造業恢復在第二季開局有所加速。

但此一走勢與大陸國家統計局發布的製造業PMI並不一致。官方發布的4月製造業PMI為51.1，較3月下降0.8個百分點。

財新的數據顯示，市場景氣度改善，推動製造業供給和需求同步擴張，生產指數和新訂單指數雙雙為四個月以來的高點。雖然部分國家新冠疫情有所反彈，但外需保持強勁勢頭，新出口訂單指數連續第二個月位於擴張區間，並增幅擴大。

此外，供需改善帶動4月就業指數結束連續四個月收縮，去年12月首次站上榮枯線，表明隨著市場景氣度改善，企業開始增加用工量。雖然就業改善絕對值不高，但就業指數已是2013年2月以來的次高點。

值得注意的是，價格指數繼續上揚，通膨壓力進一步加大。4月購進價格指數繼續在擴張區間上升，刷新2017年12月以來的最高值。原材料市場價格繼續推動製造業企業成本上升，鋼鐵等工業金屬和化工原料價格持續飆升。受此影響，製造業企業出廠價格指數高幅回落，但仍繼續大幅高於榮枯線，中間產品價格上漲尤為突出。投入品價格指數持續高於出廠價格指數，對下游企業利潤形成擠壓。

面對旺盛的市場需求，製造業企業採購量顯著增加，採購量指數強勢擴張，原材料採購庫存也年內首次由降轉升。市場需求改善，則消耗大量產成品庫存，產成品庫存指數連續兩個月處於收縮區間，且降幅有所擴大，企業普遍表示交付訂單時動用原有存貨。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，4月製造業供需顯著擴張，海外需求也較為穩健，就業市場有所改善。目前製造業景氣度依然維持較高水準，後疫情時代經濟修復動能猶在。

他強調，未來關注重點仍在通膨，價格指數上漲已持續數月，仍未見改善跡象。近來高層會議多次提及大宗商品價格上漲問題，提出要加強原材料等市場調節，緩解企業成本壓力。未來數月，原材料價格上漲和輸入性通膨將制約政策發揮空間，成為經濟持續恢復的主要障礙。