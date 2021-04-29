首間央企落戶雄安 韓正為中國衛星網路集團揭牌
近日，中國衛星網路集團有限公司與雄安新區管委會簽署合作協議，成為首間落戶註冊於雄安新區的大陸央企。周三（4月28日），大陸副總理韓正為公司揭牌。
據新華社報導，28日，大陸總理韓正到河北雄安新區調研。韓正表示，雄安新區是北京非首都功能疏解集中承載地，首先是承接存量，必須分清輕重緩急，突出重點、分批推進部分在京大學、醫院、央企總部等疏解到雄安新區。要落實和完善教育、醫療、社保、住房等疏解政策，增強雄安新區對疏解單位和人員的吸引力。要堅持「一張藍圖繪到底」，嚴格按規劃推進項目建設。
韓正去到中國衛星網路集團有限公司的擬選址地點，為公司揭牌。他表示，希望公司打造成中央企業標竿。據了解，中國衛星網路集團有限公司是一間新成立的大陸中央企業，由中國國務院國有資產監督管理委員會監管。至此，大陸央企的最新數量增至97間。
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