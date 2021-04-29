陸車企比亞迪第一季營收逾1700億 淨利增長1.1倍

大陸新能源車企比亞迪28日公布財報，第一季營收人民幣409.92億（約新台幣1795.44億），較去年同期增長108.31%；實現淨利潤人民幣2.37億（約新台幣10.38億），較去年同期增長110.73%。

路透報導，中國乘用車市場信息聯席會數據顯示，3月大陸新能源乘用車批發銷量突破萬輛的企業有上汽通用五菱為41,491輛、特斯拉中國35,478輛，比亞迪23,906輛。

去年全年比亞迪實現收入約人民幣1,566億元，較去年同期增長22.59%；實現淨利潤人民幣42.34億元，增長162.27%。

大陸自媒體「IT之家」報導，據了解，比亞迪之前的年報顯示，其主營業務為交通運輸設備製造業、日用電子器件製造業、電子元器件製造業及其他，占營收比例分別為53.64%、38.34%、7.72%、0.3%。