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陸下月起調整部分鋼鐵產品關稅

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

5月1日起大陸調整部分鋼鐵產品關稅。業內人士指出，在大陸鋼鐵行業碳達峰的背景下，增加進口、降低出口成為必然的調控方向。

中新社報導，大陸關稅稅則委員會近日公告，自5月1日起，調整部分鋼鐵產品關稅。在進口方面，對生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料、鉻鐵等產品實行零進口暫定稅率；在出口方面，適當提高矽鐵、鉻鐵、高純生鐵等產品的出口關稅，調整後分別實行25%出口稅率、20%出口暫定稅率、15%出口暫定稅率。

與此同時，取消部分鋼鐵產品出口退稅。5月1日起，取消合金鋼粉末、冷軋非卷材、不銹鋼絲、鋼鐵軌枕等146類鋼鐵產品出口退稅。

中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍表示，從2005年開始，大陸從鋼材淨進口國轉變為淨出口國，持續至今。鋼鐵行業要加快轉變自給自足的觀念，適應鋼鐵進出口新發展格局。

「鋼鐵行業碳達峰及降碳行動方案」正在編製，鋼鐵行業的碳達峰目標初步定為：2025年前，鋼鐵行業實現碳排放達峰；到2030年，鋼鐵行業碳排放量較峰值降低30%，預計將實現碳減排量4.2億噸。

蘭格鋼鐵研究中心主任王國清表示，鋼鐵行業作為製造業中碳排放量最大的行業，碳減排壓力明顯。除了發展低碳冶金技術，控產量是行業實現低碳減排的最直接的方式。　

王國清認為，此次關稅調整，目的就是要降低鋼鐵行業初級產品的進口成本，通過促進生鐵、鋼鐵再生原料、鋼坯等初級產品的進口，有助於減少對鐵礦石的海外依賴，提升資源保障效果。

通過取消相關產品出口退稅，將提高相關出口企業的出口成本，相關企業只有提高鋼材出口報價才能獲得收益，將使得相關產品在國際市場的價格競爭力減弱，抑制其出口。大部分產品出口將轉回大陸國內市場，有助於緩解大陸國內供需緊張局面。

碳排放 競爭力

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