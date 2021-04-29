網路金融全部納入監管 陸金管部門約談13家網路平台

據大陸央視報導，中國人民銀行、銀保監、中證監和外管局等金融管理部門聯合對部分從事金融業務的網路平台企業進行監管約談，由人民銀行副行長潘功勝主持。會中提出七大整改，堅持金融活動全部納入金融監管。

騰訊、度小滿金融、京東金融、字節跳動、美團金融、滴滴金融、陸金所、天星數科、360數科、新浪金融、蘇寧金融、國美金融、攜程金融等13家網路平台企業實際控制人或代表參加約談。

大陸金融管理部門指出，近年來，網路平台普遍存在無牌或超許可範圍從事金融業務、公司治理機制不健全、監管套利、不公平競爭、損害消費者合法權益等嚴重違規問題。此次約談的從事金融業務的網絡平台企業，具有綜合經營特徵且業務規模較大、在行業內有重要影響力、暴露的問題也較為典型，必須率先嚴肅糾正。

金融管理部門針對目前網路平台企業從事金融業務中普遍存在的突出問題提出整改要求；一是堅持金融活動全部納入金融監管，金融業務必須持牌經營；二是支付回歸本源，斷開支付工具和其他金融產品的不當連接，嚴控非銀行支付賬戶向對公領域擴張，提高交易透明度，糾正不正當競爭行為；三是打破訊息壟斷，嚴格通過持牌徵信機構依法合規開展個人徵信業務。

四是加強對股東資質、股權結構、資本、風險隔離、關聯交易等關鍵環節的規範管理，符合條件的企業要依法申請設立金融控股公司；五是嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，落實投資入股銀行保險機構「兩參一控」要求，合規審慎開展網路存貸款和網路保險業務，防範網路互助業務風險；六是規範企業發行交易資產證券化產品，以及赴境外上市行為。禁止證券基金機構高管和從業人員交叉任職，保障機構經營獨立性；七是強化金融消費者保護機制，規範個人資訊採集使用、行銷宣傳行為和格式文本合同，加強監督並規範與協力廠商機構的金融業務合作等。

金融管理部門要求，網路平台企業要充分認識自查整改工作的必要性和嚴肅性。