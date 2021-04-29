快訊

三分鐘連兩震！東台灣地牛翻身 台東最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網路金融全部納入監管 陸金管部門約談13家網路平台

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
人民銀行、中國銀保監、中證監和外管局等金融管理部門，約談13家網路平台企業，提出七大整改。圖／新浪微博照片
人民銀行、中國銀保監、中證監和外管局等金融管理部門，約談13家網路平台企業，提出七大整改。圖／新浪微博照片

據大陸央視報導，中國人民銀行、銀保監、中證監和外管局等金融管理部門聯合對部分從事金融業務的網路平台企業進行監管約談，由人民銀行副行長潘功勝主持。會中提出七大整改，堅持金融活動全部納入金融監管。

騰訊、度小滿金融、京東金融、字節跳動、美團金融、滴滴金融、陸金所、天星數科、360數科、新浪金融、蘇寧金融、國美金融、攜程金融等13家網路平台企業實際控制人或代表參加約談。

大陸金融管理部門指出，近年來，網路平台普遍存在無牌或超許可範圍從事金融業務、公司治理機制不健全、監管套利、不公平競爭、損害消費者合法權益等嚴重違規問題。此次約談的從事金融業務的網絡平台企業，具有綜合經營特徵且業務規模較大、在行業內有重要影響力、暴露的問題也較為典型，必須率先嚴肅糾正。

金融管理部門針對目前網路平台企業從事金融業務中普遍存在的突出問題提出整改要求；一是堅持金融活動全部納入金融監管，金融業務必須持牌經營；二是支付回歸本源，斷開支付工具和其他金融產品的不當連接，嚴控非銀行支付賬戶向對公領域擴張，提高交易透明度，糾正不正當競爭行為；三是打破訊息壟斷，嚴格通過持牌徵信機構依法合規開展個人徵信業務。

四是加強對股東資質、股權結構、資本、風險隔離、關聯交易等關鍵環節的規範管理，符合條件的企業要依法申請設立金融控股公司；五是嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，落實投資入股銀行保險機構「兩參一控」要求，合規審慎開展網路存貸款和網路保險業務，防範網路互助業務風險；六是規範企業發行交易資產證券化產品，以及赴境外上市行為。禁止證券基金機構高管和從業人員交叉任職，保障機構經營獨立性；七是強化金融消費者保護機制，規範個人資訊採集使用、行銷宣傳行為和格式文本合同，加強監督並規範與協力廠商機構的金融業務合作等。

金融管理部門要求，網路平台企業要充分認識自查整改工作的必要性和嚴肅性。

中國人民銀行

延伸閱讀

陸反壟斷再揮刀 「美團」遭調查

中國擴大數位人民幣試點 分析指支付平台受威脅

神隱近三個月 馬雲視訊露面未發言

陸要求平台企業自查整改 再有強迫「二選一」將重罰

相關新聞

網路金融全部納入監管 陸金管部門約談13家網路平台

據大陸央視報導，中國人民銀行、銀保監、中證監和外管局等金融管理部門聯合對部分從事金融業務的網路平台企業進行監管約談，由人...

阿里發布減碳帳單 雲伺務器每年可節電7,000萬度

在大陸努力爭取2030年碳排放量達峰、2060年前實現碳中和的背景下，阿里巴巴發布「邁向零碳時代」減碳帳單，以阿里雲杭州...

19旅客檢出陽性 南航、國航啟動「熔斷機制」

全球疫情未解，大陸民航局網站今（29）日公告，因19名旅客檢出陽性，27日已發布航班熔斷指令，對中國南方航空、中國國際航...

中國石油首季由虧轉盈 賺1,191億元

中國石油今（29）日公布第1季財報，獲利人民幣277.2億元（約新台幣1,191億元），由虧轉盈，每股盈利人民幣0.15...

格力電器獲利 去年降10%、今年首季增120.9%

大陸家電龍頭格力電器今（29）日發布去年財報，受疫情影響，全年營收人民幣1,704.9億元，年降14.9%；獲利人民幣2...

美媒：中國查螞蟻集團IPO為何快速獲批 禁馬雲出境

外傳北京當局正在調查螞蟻集團去年上市（IPO）計畫為何能快速獲得批准。這波調查著重在阿里巴巴創辦人馬雲與重要官員的關係，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。