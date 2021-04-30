百度共享無人車 周日正式營運

百度昨宣布，周日起百度Apollo無人駕駛Robotaxi正式開啟常態化商業運營，向公眾全面開放。這也是中國大陸首批常態化商業運營的「共享無人車」。

中新社報導，後天起，公眾通過百度ApolloGOApp約車，即可在北京首鋼園等區域，體驗「共享無人車」出行服務。百度成為中國大陸首個開放運營無人駕駛Robotaxi的公司，即將進入無人駕駛商業化新階段。

北京首鋼園是2022年冬奧會組委會和部分比賽場館所在地，Robotaxi運營路線途經首鋼園區場館區、工作區、停車場、咖啡廳、酒店，可滿足用戶絕大部分休閒、辦公出行需求。

根據在首鋼園無人駕駛Robotaxi的體驗，下載APP約車後，無人駕駛汽車會來到等候區域。上車前，需掃描車身二維碼，確認身分，並進行健康碼掃碼登記，才能解鎖車門上車。上車後，點擊「開始行程」，系統會檢查並確認安全帶是否繫好、車門是否關好，隨後系統自動開啟行程。

與常規自動駕駛運營車輛不同，百度Apollo此次開放的Robotaxi可實現完全無人駕駛，駕駛座位空置，安全員坐在副駕駛座位。偶發車輛遇困時需要「5G雲代駕」及時介入幫助脫困。

百度表示，未來將布局更多城市和更多區域的常態化運營，提供無人駕駛出行服務，並將在北京2022年冬奧會期間承擔首鋼園區內運動員、冬奧組委工作人員的接駁任務。

百度Apollo從2019年開啟Robotaxi無人化研發，已在北京、長沙、滄州、美國加州四個城市的開放道路以及其他多個城市的半開放路段同步開展測試。截至目前，百度測試車隊已達500輛，自動駕駛路測里程已經超過1000萬公里。