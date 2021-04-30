6年來新高 陸金飾需求強

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸黃金消費回暖，圖為雲南省昆明市民觀看櫥窗內的黃金飾品。（中新社）
大陸黃金消費回暖，圖為雲南省昆明市民觀看櫥窗內的黃金飾品。（中新社）

世界黃金協會29日發布的「黃金需求趨勢報告」顯示：2021年一季度全球黃金總需求量為815.7噸，與上一季度基本持平，但同比下降23%，主要由於全球黃金ETF（交易所交易基金）淨流出177.9噸。同期，中國大陸市場一季度金飾需求表現強勁。

中新社報導，由於對利率上行預期的迅速升溫，黃金ETF持倉大量流出影響市場對黃金的興趣，導致一季度黃金投資需求下降。與之相反，本季度中國大陸黃金ETF持倉淨流入11.5噸，截至3月底大陸國內總持倉量達到72.4噸，創歷史新高。

世界黃金協會稱，強勁的金條和金幣需求彌補了全球黃金ETF需求的下降。受逢低買入以及對通脹壓力預期的影響，全球金條和金幣投資總量達到339.5噸，同比增長36%。其中，中國大陸市場金條和金幣需求總量為86噸，達到十個季度以來的最高點，同比增長133%。

此外，全球金飾需求量在後疫情時期呈現反彈，升至477.4噸，同比增長52%，與疲弱的2020年一季度相比有明顯提升。同時，在經濟環境向好、節日消費等多重因素作用下，中國大陸市場一季度金飾需求表現強勁，同比增長212%，達到191.1噸，是2015年以來的最高一季度水平。

世界黃金協會表示，自2020年8月歷史高位下降的金價，促進消費需求的增長。由於消費者信心持續恢復，一季度科技用金需求同比增長11%。

世界黃金協會資深市場分析師LouiseStreet認為，隨著世界各國從疫情中逐漸恢復常態，經濟開始重新謹慎開放。展望未來三個季度，有理由對黃金市場持樂觀態度，因為其主要驅動力仍將得到良好支撐。

ETF 疫情

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