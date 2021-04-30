陸首座 海上智能氣田群建成

中國海洋石油集團有限公司（中國海油）29日宣布，中國大陸首個海上智能氣田群—東方氣田群全面建成，海上油氣生產運營邁入智能化和數字化時代。

中新社報導，東方氣田群由10座海上生產平台、1座陸地處理終端和數條海底油氣管線組成，是大陸南海西部目前產量最大的自營氣田群。經過近20年開發建設，年產天然氣量超過57億方，是海南省最主要的民生和工業用氣來源。

中國海油海南分公司副總經理唐廣榮表示，建成後的智能氣田群可以遠程遙控氣田生產，實現「一鍵配氣」，「一方面能根據不同用戶需求，瞬間完成不同氣質的配送，大幅提高生產效率；另一方面，在颱風等惡劣極端天氣情況下，確保人員安全的同時保障民生供氣穩定」。

唐廣榮表示，在智能化氣田「一張網」的控制下，海上氣田生產更加安全高效。智能化改造使海上平台在關停後恢復生產的時間縮短為原先六分之一；智能配氣系統可以整體分析診斷整個氣田群上下游流程工況，使氣田群配氣速度較之前提升近10倍；智能巡檢機器人和實時監測設備比傳統人工巡檢具有更高精細度和準確性，氣田群安全生產更有保障。

自2018年起，中國海油東方作業公司開始進行井口平台改造，並於2019年建成中國大陸首個可以遠程遙控恢復生產的無人值守井口平台，2020年實現中心平台少人化。29日併網投用的智能化生產操控中心集物聯網、大數據、人工智能為一體，對油氣田開發生產全過程進行實時監測、預警診斷、遠程操控、集成共享、協同運營和輔助決策。

目前，中國海油在各海域已有29座平台實現無人化改造，平台無人化比例達11.3%。下一步，該公司將向全海域推廣智能氣田群建設經驗。