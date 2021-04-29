阿里發布減碳帳單 雲伺務器每年可節電7,000萬度

在大陸努力爭取2030年碳排放量達峰、2060年前實現碳中和的背景下，阿里巴巴發布「邁向零碳時代」減碳帳單，以阿里雲杭州數據中心伺服器浸泡在特殊的冷卻液中，每年可節電7,000萬度，節約的電力可以供西湖周邊所有路燈連續亮8年，阿里巴巴首席技術官程立表示，碳達峰、碳中和目標的有序推進，將會帶來技術上的系統變革，催生新的技術創新與合作。

他指出，阿里巴巴從技術創新角度看到至少3個層面的減碳，分別是實現企業自身發展中減排；幫助平台企業、行業脱碳；輻射範圍更大的推動消費低碳環保，阿里巴巴會盡快推出碳中和技術發展路線圖。實現碳中和，要走技術路線。這不是哪個層面的單打獨鬥，需要全社會的共同努力。

阿里雲杭州數據中心是全球最大的浸沒式液冷伺服器集群，伺服器浸泡在特殊的冷卻液中，電源使用效率接近理論極限值1，每年可節電7,000萬度，節約的電力可以供西湖周邊所有路燈連續亮8年；而廣東河源數據中心，採用深層湖水製冷，2022年將實現100%使用綠色清潔能源，成為阿里巴巴集團首個實現碳中和的超級數據中心。

阿里雲協助開發的攀鋼「鋼鐵大腦」，目前每生產1噸鋼可節省1.28公斤鐵，每年可節省人民幣1,700萬元煉鋼成本；阿里雲協助垃圾焚燒發電的企業瀚藍環境提升了23%的燃燒穩定性；釘釘的無紙化辦公已累計減少碳排放1,100萬噸，相當於固化6,300平方公里荒漠等。

另一方面，從2014年以來，菜鳥使用電子單據的包裹達到1,000多億個，節省紙張4,000億張，節約成本人民幣200億元，綠色回收箱覆蓋315個城市，超過1億紙箱實現了循環再利用；多年來，餓了麼累計送出無餐具訂單4億單，減少碳排放達6,400噸。

去年，閒魚用戶上架10億件閒置用品，閒置流通促成更多浪費變消費，而如果從2017年算起，閒魚回收舊衣5萬多噸、舊書2,370萬本、手機366萬支、大型家電145萬台；銀泰喵街全年累計回收空瓶2萬多個，透過收銀無紙化、發票電子化，節省1,600噸紙。