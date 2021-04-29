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19旅客檢出陽性 南航、國航啟動「熔斷機制」
全球疫情未解，大陸民航局網站今（29）日公告，因19名旅客檢出陽性，27日已發布航班熔斷指令，對中國南方航空、中國國際航空、肯尼亞航空這三家公司暫停部分航班。
大陸民航局指出，4月16日入境的中國南方航空CZ348航班（巴黎至廣州）核酸檢測陽性旅客5例，自5月3日起，暫停該航班運行2周。該航線5月3日以前的航班可繼續執行，如期間觸發熔斷機制，熔斷時間將予以累加計算。
4月16日入境的中國國際航空CA942航班（迪拜至西安）核酸檢測陽性旅客9例，4月17日入境的肯尼亞航空公司KQ882航班（內羅畢至廣州，周六入境）核酸檢測陽性旅客5例，自5月10日起，繼續暫停上述兩個航班運行2周。
上述所有熔斷的航班量不得用於其它航線。大陸民航局要求，上述三家航空公司要做好後續航班旅客安撫和機票退改等服務工作。
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