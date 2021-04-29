快訊

台積電和聯電砸重金擴廠再掀28奈米產能競賽 晶圓雙雄各打什麼算盤？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

19旅客檢出陽性 南航、國航啟動「熔斷機制」

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸民航局網站公告，因19名旅客檢出陽性，27日已發布航班熔斷指令，對中國南方航空、中國國際航空、肯尼亞航空這三家公司暫停部分航班。圖為中國南方航空。圖取自網易
大陸民航局網站公告，因19名旅客檢出陽性，27日已發布航班熔斷指令，對中國南方航空、中國國際航空、肯尼亞航空這三家公司暫停部分航班。圖為中國南方航空。圖取自網易

全球疫情未解，大陸民航局網站今（29）日公告，因19名旅客檢出陽性，27日已發布航班熔斷指令，對中國南方航空、中國國際航空、肯尼亞航空這三家公司暫停部分航班。

大陸民航局指出，4月16日入境的中國南方航空CZ348航班（巴黎至廣州）核酸檢測陽性旅客5例，自5月3日起，暫停該航班運行2周。該航線5月3日以前的航班可繼續執行，如期間觸發熔斷機制，熔斷時間將予以累加計算。

4月16日入境的中國國際航空CA942航班（迪拜至西安）核酸檢測陽性旅客9例，4月17日入境的肯尼亞航空公司KQ882航班（內羅畢至廣州，周六入境）核酸檢測陽性旅客5例，自5月10日起，繼續暫停上述兩個航班運行2周。

上述所有熔斷的航班量不得用於其它航線。大陸民航局要求，上述三家航空公司要做好後續航班旅客安撫和機票退改等服務工作。

民航局 疫情

延伸閱讀

新加坡歡迎疫情低風險國家觀光 將與澳洲啟動旅遊泡泡

篩檢次數不嫌少 東奧教戰手冊出爐

廣州打炒房 展開3個月整治行動

港修入境條例 可禁指定人士到香港

相關新聞

格力電器獲利 去年降10%、今年首季增120.9%

大陸家電龍頭格力電器今（29）日發布去年財報，受疫情影響，全年營收人民幣1,704.9億元，年降14.9%；獲利人民幣2...

19旅客檢出陽性 南航、國航啟動「熔斷機制」

全球疫情未解，大陸民航局網站今（29）日公告，因19名旅客檢出陽性，27日已發布航班熔斷指令，對中國南方航空、中國國際航...

中國石油首季由虧轉盈 賺1,191億元

中國石油今（29）日公布第1季財報，獲利人民幣277.2億元（約新台幣1,191億元），由虧轉盈，每股盈利人民幣0.15...

美媒：中國查螞蟻集團IPO為何快速獲批 禁馬雲出境

外傳北京當局正在調查螞蟻集團去年上市（IPO）計畫為何能快速獲得批准。這波調查著重在阿里巴巴創辦人馬雲與重要官員的關係，...

人口紅利消失？ 中普查曝不到14億 分析：經濟將難超美

中國人口紅利恐消失，英國金融時報報導，中國最新人口將出現下滑，是自1949年有記錄以來首次，預計2020年的人口總數不到...

美媒：中國打擊馬雲 波及國家機關、中堅分子

中國政府正在調查馬雲如何為其螞蟻集團去年的股票上市獲得快速批准，華爾街日報報導，這顯示打擊這位科技億萬富翁的行動正在波及國家機關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。