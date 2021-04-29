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中國石油首季由虧轉盈 賺1,191億元
中國石油今（29）日公布第1季財報，獲利人民幣277.2億元（約新台幣1,191億元），由虧轉盈，每股盈利人民幣0.151元。去年同期虧損人民幣162.3億元。
信報財經報導，中國石油今年首季營收人民幣5,519.23億元，年增8.4%。
第1季，集團原油平均實現價格每桶55.7美元，年增2.4%，其中大陸價格每桶55.62美元，年降1.4%；天然氣平均實現價格每千立方英尺6.56美元，年增28.6%，主要由於國際天然氣市場價格隨油價上漲而增長。
期內，集團實現油氣當量產量4.171億桶，年增0.8%，其中大陸油氣當量產量3.729億桶，年增4.3%；海外油氣當量產量4410萬桶，年降21.7%。
首季，勘探與生產板塊經營利潤人民幣128.82億元，年降13.4%；煉油與化工經營利潤人民幣146.75億元，扭轉去年同期虧損人民幣87.02億元。
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