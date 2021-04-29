快訊

台積電和聯電砸重金擴廠再掀28奈米產能競賽 晶圓雙雄各打什麼算盤？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國石油首季由虧轉盈 賺1,191億元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中國石油今（29）日公布第1季財報，獲利人民幣277.2億元（約新台幣1,191億元），由虧轉盈。圖取自新浪網
中國石油今（29）日公布第1季財報，獲利人民幣277.2億元（約新台幣1,191億元），由虧轉盈。圖取自新浪網

中國石油今（29）日公布第1季財報，獲利人民幣277.2億元（約新台幣1,191億元），由虧轉盈，每股盈利人民幣0.151元。去年同期虧損人民幣162.3億元。

信報財經報導，中國石油今年首季營收人民幣5,519.23億元，年增8.4%。

第1季，集團原油平均實現價格每桶55.7美元，年增2.4%，其中大陸價格每桶55.62美元，年降1.4%；天然氣平均實現價格每千立方英尺6.56美元，年增28.6%，主要由於國際天然氣市場價格隨油價上漲而增長。

期內，集團實現油氣當量產量4.171億桶，年增0.8%，其中大陸油氣當量產量3.729億桶，年增4.3%；海外油氣當量產量4410萬桶，年降21.7%。

首季，勘探與生產板塊經營利潤人民幣128.82億元，年降13.4%；煉油與化工經營利潤人民幣146.75億元，扭轉去年同期虧損人民幣87.02億元。

人民幣 油價 石油

延伸閱讀

台鐵改革擬國營公司化 工會不滿擬動員抗爭

陳吉仲喊話要潘忠政考慮三接外推 護航總統不是局外人

支持藻礁公投 不該被貼政黨標籤

經部：再生能源發展快速 將成護國神山們重要後盾

相關新聞

格力電器獲利 去年降10%、今年首季增120.9%

大陸家電龍頭格力電器今（29）日發布去年財報，受疫情影響，全年營收人民幣1,704.9億元，年降14.9%；獲利人民幣2...

19旅客檢出陽性 南航、國航啟動「熔斷機制」

全球疫情未解，大陸民航局網站今（29）日公告，因19名旅客檢出陽性，27日已發布航班熔斷指令，對中國南方航空、中國國際航...

中國石油首季由虧轉盈 賺1,191億元

中國石油今（29）日公布第1季財報，獲利人民幣277.2億元（約新台幣1,191億元），由虧轉盈，每股盈利人民幣0.15...

美媒：中國查螞蟻集團IPO為何快速獲批 禁馬雲出境

外傳北京當局正在調查螞蟻集團去年上市（IPO）計畫為何能快速獲得批准。這波調查著重在阿里巴巴創辦人馬雲與重要官員的關係，...

人口紅利消失？ 中普查曝不到14億 分析：經濟將難超美

中國人口紅利恐消失，英國金融時報報導，中國最新人口將出現下滑，是自1949年有記錄以來首次，預計2020年的人口總數不到...

美媒：中國打擊馬雲 波及國家機關、中堅分子

中國政府正在調查馬雲如何為其螞蟻集團去年的股票上市獲得快速批准，華爾街日報報導，這顯示打擊這位科技億萬富翁的行動正在波及國家機關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。