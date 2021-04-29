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「從軍慰安婦」改「慰安婦」 陸外長批日：玩文字遊戲

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。圖取自大陸外交部
大陸外交部發言人汪文斌。圖取自大陸外交部

日本內閣昨通過的議員答辯書中稱，「從軍慰安婦」一詞可能招致誤解，應改成「慰安婦」。大陸外交部發言人汪文斌今（29）日怒批，日本政府企圖通過玩弄文字遊戲，模糊史實，淡化和逃避歷史罪責。

澎湃新聞報導，日本對於二戰期間依照「舊國民徵用令」從朝鮮半島引入勞工一事，應用「徵用」一詞代替「強徵」或「帶走」等詞。

對此，汪文斌表示，日本軍國主義發動的侵略戰爭給包括大陸在內的廣大亞洲受害國人民造成深重災難。強徵慰安婦是日本軍國主義犯下的嚴重反人道罪行，這是國際公認的歷史事實，鐵證如山，不容否認。

汪文斌砲轟，這是日方否認和歪曲侵略歷史的又一消極動向，再次凸顯日本長期以來對待侵略歷史不端正、不老實的錯誤態度和做法。國際社會需要持續嚴加防範，給予糾正。

汪文斌強調，中方再次敦促日方正視和反省侵略歷史，同軍國主義劃清界限，以負責任的態度妥善處理強徵慰安婦等歷史遺留問題，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

日本 慰安婦 汪文斌

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