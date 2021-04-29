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陸反壟斷大刀揮向騰訊 外媒：恐開罰逾430億元
阿里巴巴、美團先後遭大陸市監局立案調查「二選一」壟斷行為，路透引述消息指，北京當局正準備向騰訊涉嫌壟斷行為開出重大罰單，至少人民幣100億元（約新台幣430億元），但很可能少於阿里巴巴的人民幣182億元罰款。
路透引述消息稱，騰訊涉嫌未適當披露過去收購和投資行為，以及在音樂串流服務等個別業務涉及壟斷行為。騰訊音樂也是主要調查目標之一，騰訊將需要放棄部分獨家音樂版權，甚至出售收購而來的酷我音樂和酷奇音樂，而騰訊核心業務如微信、遊戲業務不會受到重大影響。
騰訊控股今（29）日早盤收港幣633元，漲0.80%。
對此傳聞，大陸市監局、騰訊和騰訊音樂尚未回應。
消息稱，大陸監管當局並不是視騰訊如阿里巴巴一樣的「主要目標」，但在反壟斷調查中不罰騰訊並不可能，最終罰單需要得到大陸中央領導首肯。
大陸國家主席習近平今年初表明今年工作重點是調查壟斷行為後，市監局今年內對大陸科技網路平台屢啟動調查和開出罰單，30多家平台企業於月內簽署承諾書，會加強自律和檢討企業潛在壟斷行為。
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